Lo mejor de la relación de Selena Gomez con Nick Jonas fue Taylor Swift

No hay duda de que Selena Gomez y Taylor Swift tienen una relación de amistad muy bonita. Las cantantes llevan muchos años siendo mejores amigas y se han apoyado la una a la otra desde el inicio de sus carreras.

Pero, ¿sabéis cómo se conocieron? Fue a través de los Jonas Brothers. En 2008, Selena salía con Nick y Swift con Joey y, aunque ninguna de las dos parejas sobrevivió a aquel año, se forjó una bonita amistad entre las dos artistas.

“Salimos con los Jonas Brothers. Fue una locura”, reconoció Gomez en una entrevista para la radio británica Kiss FM esta semana.

Cuando le preguntaron por qué sensación tuvo cuando conoció a la cantante de Look What You Made Me Do, Selena reconoció que “simplemente hicieron click” y que “fue lo mejor que obtuvieron de aquellas relaciones”.

“Ella era la chica de los rizos grandes, con pulseras y botas de vaquero”, recuerda Selena en la entrevista. Además, para alegría de todos sus fans ha asegurado que le encantaría hacer un dueto con ella en cualquier momento.

“Ella ha sido una luchadora, una guerrera y una amiga durante todo este tiempo”, ha asegurado Selena.

En cuanto a su relación con los Jonas Brothers asegura que “ahora todos son amigos”. De hecho, Nick elogió a Selena Gomez por la fuerza y la valentía que demostró tras su trasplante de riñón.