Pues eso, que los “2017 Game Awards” ha dejado claro que The Legend of Zelda Breath of the Wild es “su juego del año”, como se esperaba, sin sorpresas.

El que no tuviera claro que esto iba a ser así, es que no ha podido dedicar unas horitas todavía a la obra maestra de Nintendo. Además, han dejado caer el trailer del segundo contenido descargable “The Champions’ Ballad”, que muestra los cuatro nuevos personajes y sugiere un buen puñado de horas en una aventura que parecía ya interminable. Además, Link tiene moto. Zelda tiene nuevo DLC y es el juego del año De verdad, si no has jugado todavía a “Breath of the Wild” deja lo que estés haciendo y, si es necesario, ponlo en tu lista de Papá Noel.