Jennifer Lawrence, Emma Stone o Robert Pattinson no se quedarán en silencio contra el abuso sexual

Desde que salieran a la luz los continuos acosos sexuales del productor Harvey Weinstein, son muchas las actrices –también algún que otro actor- las que se han animado a romper su silencio sobre los abusos que han sufrido en Hollywood.

Ahora, una decena de estrellas hollywoodenses se unen en una potente campaña contra el acoso sexual. Bajo el nombre de I Will Not Be Silent (No permaneceré en silencio), Nicole Kidman, Emma Stone, Jennifer Lawrence o Robert Pattinson, entre otros, quieren hacer visible esta dura realidad.

Se trata de una iniciativa impulsada por la revista W y que, con un sencillo pero potente vídeo, busca concienciar a la gente de que denuncie este tipo de tratos. En menos de 24 horas, el vídeo cuenta con más de 2,7 millones de reproducciones en la cuenta de Instagram. ¡Una locura!

Jennifer Lawrence habla sobre el acoso en Hollywood

Además, esta semana una de las protagonistas del vídeo, Jennifer Lawrence, ha hablado sobre los abusos que se sufren en la industria del cine en una entrevista con Oprah Winfrey para Hollywood Reporter.

Para empezar, la actriz de Los Juegos del hambre ha hablado sobre la relación de amistad que tenía con Weinstein. Aunque ha asegurado que ella nunca sufrió ningún tipo de abuso por su parte, ha declarado que todo Hollywood sabía “que era un perro y un bruto”.

En cuanto al trato de las mujeres en la industria del séptimo arte, Lawrence ha declarado que cuando empezó su carrera tuvo que soportar tratos vejatorios como el de una productora que le hizo desnudarse junto a otras chicas más delgadas y sugirió que estaba gorda.

“Ese comportamiento es muy normal. Luego te haces más relevante y dejan de joderte tanto. Cuando la gente empieza su carrera no quiere complicarse porque si das problemas te llaman ‘difícil”, asegura la actriz.