Britney Spears cumple su sueño: cantar una bonita canción con un vestido negro

Si hace unos días os hablábamos de que Madonna había hecho una cover de Britney Spears, ahora le ha tocado a la princesa del pop. La cantante de Baby One More Time no ha escogido un tema de la reina del pop, sino del Rey: Elvis Presley.

En el salón de su casa, totalmente decorado de Navidad, Britney Spears entona a capela la mítica canción de Can't help falling in love. ¡Y no lo hace nada mal! Eso sí, posiblemente quien estuviese grabando el vídeo acabaría mareado de dar tanta vuelta alrededor de ella.

“Me he sentido realmente inspirada por el post de ayer de Madonna. Ella tiene razón… silencio = ¡muerte! Esas palabras me han impactado porque son verdad”, escribió junto a la publicación.

“Siempre he querido hacer una actuación como esta, cantando con un precioso vestido negro, grabado en 360 y en una sola toma. He pensado que como es mi cumpleaños, ¿por qué no hacerlo? Así que bum, cuando el reloj dio las 12:00, ¡lo he hecho! Gracias a todos por las preciosas felicitaciones y por dejarme hacer lo que me gusta. Os aprecio mucho más de lo que podéis llegar a pensar”, añadió Spears.

No hay duda de que ha cumplido su sueño. ¡Y de qué manera! Con más de 4 millones de reproducciones y 30 mil comentarios. En ellos podemos ver de todo tipo, pero la mayoría son felicitando a la artista por su actuación.

Nosotros animamos a que Brit se atreva a grabar la versión completa. ¿Por qué no?