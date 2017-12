Sony ha dejado caer el primer trailer de “Spiderman: Into the Spider-Verse”, el primer largometraje dedicado a Miles Morales y no a Peter Parker, como acostumbramos a leer y ver en la gran pantalla.

Llegará a los cines en Navidades de 2018 y será, como dice la nota de prensa; “una visión fresca de un universo de Spider-Man diferente”.

Spider-Man tendrá película de animación en cines

El trailer, desde luego, se encarga de que eso parezca. Combina escenarios hiper-realistas con un look muy especial para el personaje; parece una especie de Stop-Motion digital (como si se hubiera creado el efecto de pelis como ‘Kubo’ a través de ordenadores en lugar de usando muñequitos).

Tiene buenísima pinta y, al menos en USA, tendrá un casting más que digno para el doblaje, encabezado por Mahershala Ali (Oscar por Moonlight).

A ver qué tal sale.