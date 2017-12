¿No soportas las cenas de Navidad en familia? Estos consejos son para ti

A todos nos pasa... Llega la Navidad y te pones a pensar en toooodas las cenas y comidas de familia que tienes por delante. Hay a quien eso le encanta y le parece magnífica la llegada de la Navidad; pero otros no las aguantan. ¿Por qué? Pues puede que te hayas desacostumbrado de las reuniones familiares y te pillen un poco en frío.

Si temes sentarte alrededor de la mesa y que no dejen de preguntarte eso de: ''¿Y tú qué, sigues sin novio? o lo de: ''y bueno... ¿Cómo va lo de buscar trabajo? no te pierdas estos consejos para sobrevivir a este ifiernito anual.

Apunta...

1- Empieza a fumar estas navidades. Dirás: ¡uy, no! Pero ojo, mantenlo como una posibilidad porque eso es lo que hará que te echen del salón cada vez que te enciendas un piti y así podrás salir a la terraza o al jardín. Malo para tu salud pero muy bueno para tu vida.

2- Saca temas de mal rollo para enfrentar a tu familia. ''Oye pues no has engordado tanto como me ha dicho tu marido/mujer'' Ya tienes espectáculo para entretenerte un rato.

3- (Sólo para los que tienen pareja) Dile a tu familia que este año no vas a poder ir porque te toca con tu familia política. Y a la política les dices lo mismo. Solución: te quedas en casa. ¿Qué más quieres?

4- Hazte el enfermo. Di que te encuentras mal y que mejor te echas un ratito en la cama... Piensa que te vas a ahorrar oírles hablar del procés, ver a tu abuela llorar y al sobrino con sobredosis de azúcar por el turrón. Encima seguro que te tratan mejor.

5- Si ninguno de esos funciona... Cómprate unas gafas de las que llevaba Homer Simpson cuando no quería ir a misa. Las que tienen unos ojos abiertos de mentira. Así puedes quedarte dormido con el efecto del vinito mientras tu cuñado cuenta cómo ha conseguido aparcar a la primera.

Si nada de esto te vale, no se, plantéate cambiar de familia o decir que te ha tocado un viaje a Andorra. Cualquier cosa vale... Ale, suerte