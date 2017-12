Jordi Cruz se hace un lío y acaba admitiendo que a sus becarios “no se les paga”

Jordi Cruz fue uno de los protagonistas de la nueva entrega del Chester en Cuatro, bajo el tema "dreams". Aunque para el chef casi se convierte la visita en una pesadilla.

El cocinero explicó sus inicios, la faceta más personal de su trabajo y hasta se emocionó hablando de sus familiares, pero cuando llegó el turno de hablar de la polémica de sus "becarios" lo quiso dejar claro: "Es una cerda mentira".

Cruz explicó que él nunca había dicho en una entrevista que apoyara que los practicantes no cobraran, según él, sus palabras fueron "degenerando y el 'creo que es un privilegio formarte al lado de Joan Roca' se transformó en 'es un privilegio trabajar gratis'".

También aseguró que Pepe, su compañero juez en 'Masterchef', "dijo lo mismo y al que zurraron hasta límites insospechados fue a mi".

El cocinero se indignaba explicando que tenía trabajadores en plantilla que cobran el "máximo según lo estipulado por el convenio" y "luego tengo dos, tres o cuatro a diario que vienen con convenio y de escuela".

"Pero, ¿se les paga?", insistió Risto Mejide, a lo que Jordi intentó responder con evasivas hasta que finalmente admitió que "no", pero "nosotros les ponemos una residencia de estudiantes para que tengan alojamiento y todas las dietas cubiertas".

¿Dónde está la diferencia entre mano de obra gratis y prácticas?

Entonces, el chef aclaró que la situación de sus "practicantes" es la que firman con el convenio de la escuela: "¡Como si yo hubiese inventado las prácticas!", exclamó.

Además, desveló que el "Palacete" que algunos medios habían publicado que se había comprado por 3 millones de euros lo habitaban sus estudiantes.

Según él, muchos jóvenes le piden aprender en su famoso ABaC y él les ofrece el aprendizaje porque le gusta enseñar. "También son mano de obra barata", añadía Risto, pero Cruz no estaba de acuerdo: "No, porque ellos no hacen algo con lo que vendas aparte y saques un beneficio. Ellos vienen a aprender. Yo puedo hacer el mismo menú que hago con mis 15 cocineros pagados que tengo cada día. Que sí es cierto que al tener cinco manos más puedo tener más completa la oferta, pero yo a mi cliente le cobro lo mismo".

Entonces, concluyeron que la diferencia entre tener mano de obra gratis o practicantes es si se les necesita o no: "Yo no los necesito", acabó admitiendo el cocinero, y así ambos zanjaron el tema.