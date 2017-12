Las grandes (y divertidas) broncas de las ‘celebs’ este 2017

Resumir los momentos más importantes del año puede ser un verdadero quebradero de cabeza, pero todo es mucho más fácil si nos ponemos a pensar en las broncas y peleas.

Los encontronazos se fijan en nuestra retina cual caparazón al caracol y nos es imposible olvidar los malos rollos. Si todo esto lo unimos a la fama, el resultado es increíble: ese famoso siempre será recordado por ese espectáculo.

¿Acaso alguien olvida el choque de Francisco Umbral con Mercedes Milá o los de esta con sus 'pequeños' de Gran Hermano?

Las celebrities no dejan de regalarnos momentazos que, pese a ser violentos en muchas ocasiones, son parte del show de los medios de comunicación y pueden llegar a ser muy divertidos.

Repasemos los mejores de 2017.

Kim Kardashian y Taylor Swift: una guerra interminable

Las dos 'celebs' han continuado este año con su particular guerra. La cantante presentó este verano su éxito Look What You Made Me Do, una canción que parece que está plagada de indirectas hacia los Kardashian.