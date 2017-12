Así es como Becky G ha superado a Taylor Swift

Lo siento, es diciembre y toca hacer balance y sacar listados y listados con lo mejor y peor del año. En esa maratón de analizarlo todo no podía faltar youtube.

La plataforma ha puesto de relieve algo que ya sabíamos, el mundo latino se ha comido al anglosajón en lo que a música se refiere.

Y que conste que aunque todos le deben mucho a Despacito y Luis Fonsi, no es el único tema latino que ha batido records este año.

Mayores, de Becky G, ha sido otro bombazo inesperado que ha arrasado. De hecho, su vídeo ha logrado superar al impresionante Look what you made me do de Taylor Swift.

Vale que Reputation es casi seguro que se convertirá en el disco más vendido del año pero otra cosa son sus singles que quizás, no han sido tan estratosféricos como muchos esperaban.

Por eso, hay que hablar de los 777 millones de visualizaciones del vídeo de Becky G frente a los 772 de Taylor. Vale que el de la latina salió antes y ha tenido más tiempo para acumular clics, pero teniendo en cuenta las expectativas que había depositadas en su rival, se esperaba que su vuelta fuera más rotunda.

Si es que lo latino está de moda y Becky G ha sabido tomar posición y que conste que no sólo porque sea la canción que Laura Escanes eligiera para felicitar el cumple a su maridito, Risto Mejide, unos cuantos años mayor que ella.

Está claro que una letra tan provocativa como la de esta canción (que incluso a abierto el debate en algunos lugares sobre su invitación a la pedofilia) supone un extra que hace subir escalones en la escalera de la fama. Eso, y que a su lado esté Bad Bunny, uno de los imprescindibles del momento.

¿Quién se lo iba a decir?

El despegue de Becky G este año ha sido reseñable y llevaba ya unos cuantos años intentándolo. Fue en 2011 cuando Dr Luke (sí, el productor al que Kesha acusó de abusos sexuales) la descubrió y desde entonces ha colaborado con artistas como Will.I.Am, Cody Simpson, Thalia o Pitbull.

Y si en lo musical ha conseguido un despegue importante, en su evolución física, también. No hay más que echar un vistazo a las fotos que ha publicado la cantante de sus inicios para darse cuenta de que, en ese terreno, también ha cambiado.