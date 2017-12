Empieza a correr con LOS40 Runners antes de engordar estas fiestas

Las Navidades están a la vuelta de la esquina y con ellas las comilonas, los excesos y todo tipo de tentaciones. Es imposible no sucumbir a ellas, pero también puedes contrarrestarlas practicando deporte antes, durante y después de las fiestas.

¡Que no te de pereza! Ponte la radio online LOS40 RUNNERS en tus sesiones deportivas y disfruta de los mejores temas para ponerte en forma antes de que sea demasiado tarde. ¡Que luego llega enero y nos lamentamos!

Canciones imprescindibles para machacar el asfalto, ir al gimnasio o practicar cualquier deporte. Actívate con temas de Calvin Harris, Axwell ^ Ingrosso, David Guetta, Avicii, The Chainsmokers...

Jax Jones & Demi Lovato y Stefflon Don - Instruction

Calvin Harris & Haim - Pray to God

David Guetta & Estelle - One Love

Otto Knows - Next To Me

The Chainsmokers y Halsey - Closer

Diplo, Dimitri Vegas & Like Mike y Deb's Daughter - Hey baby

Jonas Blue & JP Cooper - Perfect Strangers

Kungs Jamie N Commons - Don't You Know