Seis canciones para calentar estos fríos meses del invierno

La llegada del invierno, aunque pensemos que no, hace que pasemos más tiempo en casa, resguardados del frío. Sin embargo, no estar en la calle no tiene porque ser un mal plan.

Si a una buena tarde de manta y sofá sumamos una lista de reproducción acorde a los meses de lluvia y nieve, el resultado no puede ser mejor. Por ello, en LOS40 te proponemos seis temas muy tranquilos con los que calentar el invierno y disfrutarlo al máximo.

Sam Smith - Palace

Ed Sheeran y Beyoncé - Perfect

Pablo Alborán y Alejandro Sanz - Boca de hule

Pablo López - El Patio

Demi Lovato - Tell Me You Love Me

Camila Cabello - Real Friends