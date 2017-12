El descuido más “ooh na na” de Camila Cabello, al descubierto

Es una de las artistas del año. Camila Cabello ha conseguido, a un mes de lanzar su álbum debut en solitario, convertirse en una de las cantantes con más éxito del momento.

Deslumbró en LOS40 Music Awards dándolo todo sobre el escenario y nos conquistó con su simpatía y cercanía. Ahora, la artista sigue recorriéndose el mundo de escenario en escenario.

Precisamente ha sido sobre uno de ellos donde su pantalón le ha jugado una mala pasada. Camila Cabello ha participado en el concierto Z100’s Jingle Ball en el Madison Square Garden en Nueva York, un show en el que ha cantado ante más de 20.000 personas.

Es allí donde ha interpretado Havana, OMG y ha presentado uno de sus últimos singles, Never be the same. Mientras bailaba, el pantalón que llevaba se ha roto en la zona de la entrepierna.

En lugar de ocultarlo, Camila Cabello se lo ha tomado con mucho sentido del humor y se ha reído de la situación a través de sus redes sociales.

"Yo intentando ser cool mientras traro de cubrir el hecho de que mis pantalones acaban de romperse en el medio de Madison Square Garden"

Sin duda, una anécdota que Camila ha convertido en un divertido episodio en el que ha vuelto a salir airosa y que ha provocado que sigamos admirando su forma de tomarse las cosas.