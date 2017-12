Martin Garrix & David Guetta - So Far Away (feat. Jamie Scott & Romy Dya) [2017]

Tras su colaboración con Troye Sivan, Martin Garrix se alía con David Guetta para confeccionar este hit instantáneo titulado So Far Away.

Es su segunda colaboración; la primera fue en 2015 con Blue Flames. Dos de los mejores djs del mundo vuelven a fuerzas para regalarnos este rompepistas.

Inicialmente, el tema iba a contar con la voz de la británica Ellie Goulding, aunque finalmente han sido Jamie Scott & Romy Dya los encargados de interpretar So Far Away.