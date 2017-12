La “boda” de Amaia y Alfred en ‘OT’ acaba casi en expulsión

La séptima gala de OT 2017 sorprendió a todos con las valoraciones de los jueces, sobre todo, por proponer a Alfred para abandonar la Academia.

El programa había empezado muy bien para el catalán, cuando Roberto Leal le preguntó por la actuación de Escondidos con Amaia y la "cobra" que le había hecho ella.

"¡Que se besen, que se besen!"

Ambos se rieron y negaron que eso ocurriera, cuando el público empezó a tararear el "que se besen, que se besen". Roberto Leal frenó los impulsos de los espectadores bromeando: "¡Esto no es una boda, es un programa!".

Y aunque muchos querrían ser padrinos de esa boda, la verdad es que mientras la gala pasó, se fue oscureciendo todo para Alfred. Tras su actuación homenaje a Michael Jackson con su Rock with you, los jueces aseguraron que no había sido de las mejores actuaciones y le propusieron para abandonar la Academia.

Algo que sorprendió tanto a los espectadores como a los profesores que rapidamente le salvaron para que no estuviera nominado. Minutos más tarde, en el chat, los compañeros dijeron que Alfred se había mareado aunque entró ya recuperado.

Pero la pregunta es: ¿Se lo merecía Alfred?