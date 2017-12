Enrique Iglesias no fue a la boda de su hermana y ella le justifica

Desde que Ana Boyer y Fernando Verdasco anunciaron su compromiso se convirtieron en los grandes protagonistas de las secciones de sociedad de este país y es que ser la hija de Isabel Preysler no es cualquier cosa.

Como suele ocurrir con este tipo de enlaces, se ha mareado mucho la perdiz para que nada ni nadie interfiriera en la exclusiva que los novios habían pactado con la revista Hola! que ha adelantado su lanzamiento esta semana para desvelar todos los secretos de la boda que se celebró el pasado jueves en Mustique, un día antes de lo anunciado.

Aunque muchos estaban deseando ver el vestido de la novia que era uno de los secretos mejor guardados, lo cierto es que a nosotros nos interesaba más saber qué explicación daba a la ausencia de su hermano Enrique Iglesias en ese día tan especial para ella.

“Claro que Enrique estaba invitado, fue una de las primeras personas en enterarse de que me casaba”, ha empezado diciendo la novia para despejar toda duda.

“Iba a venir pero lo tuvo que cancelar por un motivo que yo he comprendido. Somos hermanos, nos queremos, nos llevamos fenomenal y seguirá siendo así”, ha asegurado.

#TBT #babyme #haceunoscuantosaños @enriqueiglesias @isabelpreysler @tamara_falco_ Una publicación compartida de Ana Boyer Preysler (@anaboyer) el 5 de May de 2016 a la(s) 7:17 PDT

Sin aclarar el motivo las especulaciones se derivan hacia la siempre ausencia de Enrique Iglesias en este tipo de actos en los que hay una exclusiva por medio.

A diferencia del resto de sus hermanos, el cantante no suele posar a cambio de dinero y ni siquiera la boda de su hermana ha podido hacerle cambiar de opinión.

Se baraja la cifra de 100.000 euros por el pack de la boda y a Enrique ese tipo de cosas no le suelen gustar lo que no significa que no quiera a su hermana.

“Mi hermano Enrique no ha podido venir, pero estuvimos con él en Miami unos días antes de la boda. Por supuesto que le echamos mucho de menos”, concluyo sobre el tema.

No había que ser muy avispado para saber lo que había pasado pero era interesante ver cómo lo explicaba la implicada. Primero fue Julio José Iglesias, luego Ana Boyer y ahora quedan Enrique y Tamara Falcó.