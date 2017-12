Taylor Swift puede presumir de tener una mini fan muy vip

A estas alturas tenemos claro que Taylor Swift tiene millones de fans y, entre ellos, algunos muy famosos. Pero nos ha enternecido uno de los más pequeños.

La hija de Katie Holmes y Tom Cruise, Suri, tiene sólo 11 años pero las tablas suficientes para subirse al escenario del Madison Square Garden de Nueva York y presentar a su ídolo a miles de personas.

Fun night at #jingleball 💕 @taylorswift 💕💕💕💕🎀🎀🎀🎀

Agarrada de la mano de su madre, participó en el concierto de iHeart Radio Jingle Ball 2017 y debutó públicamente para presentar a la artista encargada de cerrar este evento que reúne a grandes estrellas para dar la bienvenida a la Navidad.

“Ella es una de nuestras artistas favoritas, ¿quién será?”, preguntó la actriz a su hija. “¡Taylor Swift!”, contestó la pequeña sin ningún tipo de duda.

Una buena entrada para la cantante que interpretó sus nuevas Ready for it? Y Look what you made me do y recordó otras como Shake it off y Blank space.

Así se dio por concluido un concierto que nos dejó muy buenos momentos, entre ellos el momento en el que Taylor Swift compartió escenario con su gran amigo Ed Sheeran para interpretar juntos End game.

Y aunque Suri Cruise fue una de las fans que se llevó más atenciones, los focos también se posaron sobre Joe Alwayn, el novio de Taylor Swift que hizo acto de presencia en uno de los pocos actos públicos en los que la pareja se ha dejado ver en ese intento por mantener su relación en la más estricta intimidad.

Y ahí no queda la lista de fans que no quisieron perderse su actuación en este concierto tan festivo. Camila Cabello no sólo estuvo presente como artista participante sino que tuvo su momento fan cuando Taylor se subió al escenario y no le importó compartir con todo el mundo lo flipada que estaba con su ídolo sobre el escenario.

Muchas más sorpresas

La verdad es que fue una noche llena de momento, cuanto menos, curiosos. Hemos hecho una selección para que os pongáis al día.

#Julia Michaels, más que una cantante

La joven promesa de este 2017 salió para demostrar que Issues es lo que es gracias a ella y para hacer un popurrí de sus éxitos, y no como cantante, sino como compositora.

Reveló que detrás de éxitos como Bad liar y Good for you de Selena Gomez, Sorry de Bieber o Love myself de Hailee Steinfeld, estaba ella.

#Momentazo de Charlie Puth

El cantante contó que la primera vez que se escuchó en la radio fue con See you again, el tema que hizo con Wiz Khalifa para la banda sonora de la saga Fast & Furious y que en julio logró convertirse en el vídeo más visto de youtube.

Así que, sin Khalifa pero junto a un piano, demostró por qué ha enganchado esta canción que, además, quiso dedicar a Chris Cornell y su familia.

#charlieputh is giving his fans all his attention. #Z100JingleBall

#La confesión de Camila Cabello

No faltaron los éxitos de la omnipresente ex Fifth Harmony (que se encontró allí con sus antiguas compañeras). Y lo mejor es que no dudó en confesar que el backstage se le habían roto los pantalones. Cosas que pasan.

#Recuerdo de One Direction

""Me presenté aquí cuando tenía 17 o 18 años con mi banda One Direction", dijo Liam Payne cuando subió al escenario. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. Ahora el escenario estaba más vacío con él solo.

#LiamPayne 😍 at #Z100JingleBall 💗#Directions

Eso sí, no fue el único de la boy band que estuvo presente. Niall Horan también tuvo su oportunidad de agradecer el nº1 de álbum y single que había conseguido en su país ya en solitario.

#Halsey muy bien acompañada

La cantante no se conformó con estar ella en el escenario. Quería compañía y la tuvo. Por un lado subió a Lauren Jauregui con la que se siente unida, además de por la música, por su condición bisexual. Y cómo no, cantaron su tema Strangers.

También compartió otro momentazo con su chico, G-Eazy al que le pidió hacer algo de ruido por amor.

Y, por supuesto, subió un instante durante la actuación de The Chainsmokers para soltar sus versos en Closer, otro de los grandes éxitos de la cantante.