Hubo un motivo que hizo que Belinda pensara en quitarse la vida

Cuando uno ve a una artista como Belinda que desde niña ha sabido lo que es el éxito bien como actriz en telenovelas durante su infancia o luego como cantante, cuesta creer que en esa ‘vida soñada’ pueda haber sombras.

Pero las hay y la infancia de Belinda no fue fácil. En un programa latinoamericano que se retransmite por Facebook confesó que era una niña alegre que disfrutaba con sus amigas pero que, cuando empezó a trabajar, todo cambió.

“Que si yo era la de la novela, que si como Ana tenía poderes en Amigos por siempre yo estaba loquita… O sea, muchísimas cosas que me molestaban”, aseguró, “el famoso ‘sapito’ siempre fue como ese bullying que como veían que me afectaba pues se aprovechaban todas las niñas”.

Y la cosa no terminó ahí porque continuó en su adolescencia que pasó sin demasiadas amigas. “Fue una época bastante difícil, desde los 9 a los 17 no tenía amigas. Las niñas me molestaban, me peleaba en el baño con ellas porque yo defendía a las que eran más tímidas y estaban empezando con acné…”.

Llegó a ser expulsada del colegio por sus peleas y la situación fue difícil de asumir.

“Las niñas decían que me querían quemar la cara con ácido… a los 14 años pasas por muchas cosas, te sientes como fuera de este mundo y cuando llegan personas externas y te atacan es muy difícil. No me hallaba ni con mis papás, ni en la escuela. Estaba cien por ciento deprimida”, contó.

Ante estas revelaciones, el entrevistador dio un paso más y le preguntó si estas circunstancias le habían hecho pensar en el suicidio. “En algún momento sí lo he pensado”, reveló, “cuando era más chiquita era como ‘no, ya no quiero estar aquí, estoy muy triste, no encuentro ninguna motivación’”. Afortunadamente era sólo un pensamiento que desaparecía rápidamente, “siempre pasa algo que me hace cambiar de parecer, de disfrutar y ver las cosas bonitas”. Aunque eso de ver las cosas positivas es algo que, a veces, resulta complicado y ella es consciente. “Siempre tenemos presente la tendencia de ver las cosas negativas de la vida y eso no puede ser”, explica. Buen día!❤️ #Belinda Una publicación compartida de Belinda (@belindaperegrin) el 1 de Nov de 2017 a la(s) 8:54 PDT Pero todo eso quedó en el pasado y ahora disfruta de su éxito y ve las cosas de otra manera. Para que luego digan que la vida de las celebs es fácil.