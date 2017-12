Quedan poco más de un par de semanas para que despidamos 2017 y añadamos un nuevo año a nuestros mandos y toca hacer repaso de los mejores videojuegos que ha pasado por nuestras consolas en los últimos 365 días.

La industria preguntaba a los jugadores de todo el mundo cuáles habían sido sus favoritos para entregar los premios a Mejores Juegos del año en la gala The Game Awards y The Legend of Zelda Breath of the Wild (Nintendo) fue el gran triunfador.

Pero este año hemos disfrutado también con otros grandes títulos como Resident Evil 7 Biohazard, Wolfenstein II The New Colossus, PlayerUnknown's Battlegrounds, Cuphead, Forza Motorsport 7, Injustice 2. Super Mario Odyssey, Metroid Samus Returns, Nier Automata, Overwatch, Persona 5...

En esta fotogalería están los mejores videojuegos de 2017 y el más esperado de 2018: The Last of us 2.