Desde que las plataformas en streaming llegasen a nuestras vidas, nuestro día a día ha dado un giro radical. Ahora, gracias a Netflix, HBO o Movistar+, podemos disfrutar dónde y cuándo queramos de nuestro contenido favorito con un simple click.

Tanto es así que, en este 2017, ha surgido un fenómeno que parece imparable: la "agresiva" forma que tenemos de consumir ficción en nuestro ordenador. De ahí se han originado dos términos: "devorar" o "saborear".

Devorar VS. Saborear

Basándonos en el estudio que Netflix ha hecho de este año 2017, todas aquellas series que han sido vistas durante menos de dos horas por día han sido identificadas como "saboreadas".

Sin embargo, y en contraposición, aquellas vistas durante más de dos horas por día han sido identificadas como "devoradas".

Cualquier hora, lugar y momento es bueno si eres de los que devoran. Y tú, ¿devoras o saboreas? Foto: Getty.

Esta es la gran diferencia entre saborear y devorar una serie. El primer término está más relacionado con el disfrute, la pausa y la visualización en compañía. En cambio, "devorar", tal y como el nombre indica, está directamente relacionado con la rapidez, las maratones, la adicción a la ficción.

Está claro que, muy especialmente entre los jóvenes, no es nada raro pasar horas y horas frente a la pantalla de tu ordenador viendo tu serie preferida, tu saga favorita o esa película que tanto deseabas ver.

En España, por ejemplo, entre las series que devoramos literalmente en Netflix destacan American Vandal, Anne with an E e Ingobernable. En el otro lado, entre las que saboreamos sobresalen Big Mouth, The Crown y Una serie de catastróficas desdichas.

Fiel VS. Infiel

Este fenómeno, además, está totalmente relacionado con la fidelidad a tu pareja. Con la fidelidad nos referimos, claro, a si eres capaz de esperar a tu pareja (de serie, obvio) para ver tu ficción favorita.

La fidelidad o infidelidad es otra vertiente que también deriva del consumo en streaming de ficción. ¿Se ha convertido el consumo de series en streaming en una necesidad básica como la comida o en un sentimiento como el amor? A juzgar por estos fenómenos, parece que sí.