Blanca Suárez y Madonna se enganchan a la misma colección de sudaderas

Las perlas son tendencia por mucho que nos parezcan un poco rancias y más propias de nuestras abuelas. Ya lo demostró Jessie J que las lució en el pelo ofreciéndonos una buena propuesta para todas las fiestas que se nos avecinan en estas fechas.

Y, además, otra buena prueba es que si una influencer las incluye en su colección es porque están de moda. Chiara Ferragni, la bloguera italiana que no se pierde una Semana de la Moda en ningún rincón del mundo, nos presentó sus sudaderas decoradas con perlas.

Son muchos los que han caído rendidas ante ellas, de hecho, Madonna se hizo una foto con una de las que ya están agotadas y que eligió para viajar como demostró su comentario desde el aeropuerto.

Pero no es la única que se ha enganchado con la colección de la influencer. No hay que mirar muy lejos para encontrar más seguidoras de sus diseños.

Blanca Suárez publicó un stories en el que la veíamos con una sudadera negra con perlas rosadas que también llevan la firma de la italiana y que recomendaba combinar con una americana negra.

Está claro que no se le da mal lo del diseño y no sólo en cuanto a sudaderas. Sus sneakers también tienen clientela vip. Sharon Stone no dudó en ponerse las que están decoradas con estrellas. Está claro que no le falta buena publicidad.