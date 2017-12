Adriana Lima, adiós a los desnudos sin sentido

A sus 36 años, Adriana Lima es una de las mujeres más deseadas del planeta gracias a su espectacular físico que la ha convertido en la segunda modelo mejor pagada del mundo.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y la 'ángel' de la popular firma de lencería se ha cansado de ser tomada como un estereotipo del cuerpo de la mujer.

"Me ofrecieron grabar un vídeo sexy para redes sociales y aunque ya he hecho varios de ese tipo, cambié de opinión cuando una amiga me confesó que no se sentía a gusto con su cuerpo. Esto no es forma de vivir y no es ni física ni mentalmente saludable" explica la brasileña.

Adriana Lima tomó entonces la decisión de no rodar el vídeo e hizo pública su resolución a través de sus perfiles oficiales en redes sociales: "No volveré a quitarme la ropa por una causa vacía".

Su declaración de intenciones ha disparado los rumores de que la modelo pudiera abandonar los desfiles de lencería pero aún no existe confirmación oficial de ello.