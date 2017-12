Selena Gomez y su ‘épico’ disco para 2018

2017 no va a ser un año que Selena Gomez vaya a recordar con demasiado cariño después de pasar por ansiedad, ataques de pánico, depresión, miedo y hasta un trasplante de riñón.

Pero si algo ha demostrado la cantante durante su carrera es que es una luchadora nata y está dispuesta a convertir el 2018 aún no estrenado en su año.

Para ello ha comenzado a dar pistas de lo que será su futuro proyecto discográfico que ha calificado de 'épico' durante la promoción de su single Wolves (en el que colabora con Marshmello).

Animada por el éxito que han obtenido sus singles en 2017 (Wolves, Fetish y Bad Liar), Selena Gomez ha publicado en Instagram toda una declaración de intenciones de lo que serán sus próximas semanas de vida.

"A día de hoy y hasta el próximo año aquí es donde estaré" explica Selena. "Puedo decir que la inspiración para mi próximo disco está a tope y el disco llegará muy pronto".

Será su tercer disco en solitario y su sexto si contamos sus trabajos con The Scene. Selena Gomez pondrá fin a tres años de 'ausencia' en el mercado tras Revival (2015).

"Es excitante estar en un lugar en el que poder sorprender a la gente y crear nuevas zonas dentro de mi música que pueda explorar. Me he tomado algún tiempo para recuperarme pero ahora he vuelto" confirma la solista.

¡¡Y los selenators dando palmas!!