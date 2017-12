Taylor Swift cumple 28 años, ¿y ahora qué?

Taylor Swift cumple 28 años entre luces y sombras. A pesar el silencio que caracteriza su comportamiento, la cantante se ha convertido en una de las más polémicas del mundo del pop.

Quizá su rotundo éxito, en lo que a ventas se refiere, es la razón por la que sea una de las artistas más odiadas y queridas a partes iguales.

Con seis álbumes de estudio bajo el brazo, y en apenas 10 años, Taylor puede mostrar con orgullo su corona de reina. Este 2017, su último disco, Reputation, ha sido el más vendido de todos. Además, lo ha conseguido en muy pocas semanas.

Otra cosa son sus singles, Look What You Made Me Do o Ready For It?. Ninguno de los dos han tenido la aceptación de otros anteriores como Shake It Off. Sin embargo, el regreso de Taylor Swift a la música no ha dejado indiferente a nadie.

1989, álbum que la consagró en 2014 como una auténtica diva del pop. Supuso en su carrera el antes y el después definitivo: el paso, sin vuelta atrás, del country al pop.

Más allá de su música, el mundo que rodea a Taylor Swift ha hecho que en ningún momento haya pasado desapercibida. Su squad, del cual ya no sabemos bien quién forma parte o no, hizo convertir a la artista en la cantante con el círculo de amigas más envidiado: Selena Gomez, Gigi Hadid, Lorde...

El squad de Taylor en pleno apogeo. Foto de los MTV VMA'S en 2015, tiempo en el que la cantante se rodeaba de modelos, cantantes y actrices. Ahora, no sabemos muy bien quién es parte de su círculo de amistades. Sus relaciones de pareja también han sido examinadas con lupa: Calvin Harris, Tom Hiddelston... Ninguno de sus novios han sido inadvertidos por los fans o la prensa. Sin duda, todo lo que rodea a Taylor ha sido parte determinante de una carrera breve pero, quizá, demasiado intensa. Ahora acaba de cumplir 28 años, estaba claro que no iba a pertenecer al "Club de los 27"... ¿pero qué le espera este nuevo año? El 2018 y su Reputation Stadium Tour Taylor necesita hacer de su Reputation Stadium Tour el más importante de su carrera. Si bien el disco no va a alcanzar el éxito de crítica de 1989, sí que puede superar todas las giras hechas hasta ahora. De ella va a depender seguir sentada en el trono o, al igual que ha ocurrido con Katy Perry o Miley Cyrus, fracasar en esta etapa. 2018 será un año determinante para la cantante, pero tiene todas consigo para dar a sus seguidores lo que se merecen: una serie de conciertos por todo el mundo a la altura de sus posibilidades. A sus 28 años recién cumplidos, Taylor tiene que entregarse del todo a sus fans regalando una gira que calle a sus detractores. Es su deber dejar atrás esa furia vengativa que ahora mueve su comportamiento para centrarse en dar lo mejor de sí misma: su innegable talento y su capacidad de dar espectáculo sobre el escenario. De ella no vamos a esperar activismos pomposos, acciones solidarias demasiado grandes o posicionamientos políticos pronunciados. Contra todo pronóstico, Taylor Swift ha sido nombrada como una de las mujeres del año por la publicación Time. Lo ha conseguido gracias a posicionarse contra el acoso machista. La cantante no suele posicionarse políticamente ni suele ser tan activista como otras artistas. Por otro lado, la artista también debería evitar seguir en esa espiral de romances mediáticos, traiciones amistosas o indirectas a través de las redes sociales. Taylor Swift, a sus 28 años, tiene que centrarse únicamente en su música y en sus fans. El resto de cimas ya las ha alcanzado, casi siempre con gloria. Ahora es tiempo de consagrarse como la reina del pop actual y para conseguirlo es necesario una gira nunca vista hasta ahora. Ella puede hacerlo.

MÁS SOBRE: • •