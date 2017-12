El comentario de J Balvin en la foto de una modelo… ¡Levanta ampollas!

Por mucho que a estas alturas los famosos sepan que han de tener mucho cuidado con lo que publican en redes sociales porque se analiza con lupa cada una de sus palabras, los hay que no pueden resistirse y luego… ¡pasa lo que pasa!

J Balvin ha recibido calificativos de machista, misógino o hipócrita, y eso por señalar los más suaves. Y todo, por un comentario que puso en la foto de una modelo colombiana.

Daniela Botero ocupa este mes la portada de la edición de su país de la Playboy y es muy dada a compartir fotos que destacan su sensualidad.

En una de las últimas llevaba una camiseta mojada en la que se podía leer: I look better naked (me veo mejor desnuda).

Balvin tuvo la ingeniosa idea de comentar la fotografía con unas escuetas preguntas. “¿Qué dirán los vecinos? ¿Y los padres de los amigos de tu hija?”.

Para qué queremos más. Esas preguntas bastaron para desatar la ira de muchos de los seguidores de la modelo que no entendían ese tipo de comentarios por parte de un hombre que canta temas cargados de insinuaciones sexuales.