Beyoncé, Serena Williams y Hillary Clinton ‘visten’ a la Navidad de mujer

La Navidad ya no tiene nada que ver con la que se vivía años atrás. En el pasado han quedado esas fiestas tan tradicionales y encorsetadas que no dejaban un ápice a la imaginación.

Sin embargo, los tiempos cambian y, al igual que ahora los árboles navideños llegan dados la vuelta o envueltos en luces de color, sus adornos no iban a ser menos.

Una empresa del Reino Unido, Women To Look Up To, ha querido reinventar estas fechas tan señaladas y que mejor manera de hacerlo que comenzando por 'feminizarlas'.

Por regla general, los adornos de estas fechas suelen ser bastante arcaicos, masculinos y sin ningún tipo de novedad, aunque ya nada será igual.

Beyoncé, Hillary Cliton y Serena Willians: las 'ángeles' de la Navidad

Los británicos han comenzado por iconos muy reconocidos de mujeres trabajadoras y con gran repercusión internacional para crear sus primeras figuras.

Tanto Beyoncé como Hillary o Serena, son imágenes con muchísima importancia mundialmente y su lucha por los derechos de las mujeres son un hecho constatado.

Figura de Beyoncé (80 libras) / WTLUT. Figura de Serena (80 libras) / WTLUT. Por ello, las tres tienen el privilegio de ser las 'ángeles' de la Navidad (a 80 libras la figurita), y coronar los árboles de estas fechas en abetos de medio mundo. Isabel II, Michelle Obama, Lady Gaga o Ellen Degeneres: las próximas candidatas La página del Reino Unido ya trabaja en la producción de nuevas figuras y, para ello, ha hecho en la web una encuesta en la que se puede elegir a las sucesoras. Isabel II, Michelle Obama, Lady Gaga, Ellen Degeneres, Adele, Meryl Streep, Amal Clooney y una larga lista de mujeres reconocidas forman parte de la consulta. Los usuarios pueden votar por sus preferidas y sugerir alguna otra que no esté presente hasta el momento. No cabe duda de que la Navidad más que nunca se está renovando hacia un espíritu mucho más navideño y amoroso.