Nintendo Switch: 1,1 millones de consolas al mes

La nueva consola de Nintendo supera una importante cifra de ventas en tan solo nueve meses desde su lanzamiento en marzo de 2017

A pesar de que marzo no es un mes común para el lanzamiento de una consola ni es un período de ventas masivas, Nintendo Switch ha alcanzado desde entonces la cifra de 10 millones de unidades vendidas en todo el mundo, según cifras internas de la compañía y con la temporada navideña a la vuelta de la esquina.

Nintendo Switch es la primera consola doméstica que puede jugarse tanto en el televisor como en modo portátil, lo que permite a los jugadores divertirse con sus juegos favoritos donde quieran, como quieran, cuando quieran y con quien quieran.

En 9 meses, #NintendoSwitch ha vendido 10 millones de unidades en todo el mundo. ¡Muchas gracias a todos y feliz 2018! pic.twitter.com/gHtAHptodh — Nintendo España (@NintendoES) 12 de diciembre de 2017

Todas las Nintendo Switch vienen con dos mandos Joy-Con de serie, para compartir de forma muy sencilla la diversión en el modo multijugador con amigos y familiares al momento.

El catálogo de la consola cuenta ya con dos de los videojuegos más aclamados de todos los tiempos; Super Mario Odyssey y The Legend of Zelda: Breath of the Wild, recientemente nombrado Juego del Año.

Más títulos del catálogo de Nintendo Switch tienen un mayor enfoque al multijugador, entre los que destacan Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 y ARMS.

Además, también cuenta con una amplia gama de títulos third-party para todo tipo de jugadores como Mario + Rabbids Kingdom Battle, Fifa 18, Rocket League, L.A. Noire, The Elder Scrolls V: Skyrim, Golf Story y Stardew Valley.

En 2018 Nintendo Switch recibirá títulos como Kirby Star Allies, Bayonetta 2, Dragon Quest Builders y una nueva entrega de la saga Yoshi, así como juegos third-party como Wolfenstein II: The New Colossus de Bethesda, Mega Man 11 de Capcom, Project Octopath Traveler (título provisional) de Square Enix, Shovel Knight: King of Cards de Yacht Club Games y Morphies Law de Cosmoscope.