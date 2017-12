A buen precio y con más material. Así llega de nuevo Resident Evil 7 a las estanterías de las tiendas y con la intención de aterrorizar las navidades de más de uno.

Al juego original, del que ya hablamos largo y tendido en los40, se suman los dos volúmenes de “Grabaciones Inéditas”, y los dos contenidos descargables adicionales: “End of Zoe” y “Not a Hero”; de los que no vamos a hablar para los que no hayan terminado el juego original y quieran mantener la virginidad (aunque sí podemos decir que “Not a Hero” está protagonizado por Chris Redfield, para levantar un poquito el ‘hype’).

Pese a que ya hablamos en su día, repetiremos que esta franquicia busca volver a sus orígenes pero por un camino diferente. El objetivo es aterrorizar, como siempre quiso, pero cambia el punto de vista para sumergirnos en la aventura en primera persona y acabar ofreciendo un nuevo concepto de “Survival Horror”- Y lo consigue. Resident Evil 7 vuelve a ser novedad estas Navidades Una casa abandonada y una familia totalmente fuera de sus casillas es suficiente para poner la resistencia de nuestro corazón a prueba. Además, un nuevo motor gráfico (RE Engine) se encarga de que visualmente se convierta en uno de los juegos más atractivos de 2017. Es verdad que limitar el movimiento ayuda muchísimo a potenciar el apartado técnico, pero es lo que toca; el juego pide claustrofobia y Capcom lo aprovecha para crear un entorno brutal y moverlo sin fallo a 60 frames por segundo constantes. Si no has tenido la oportunidad todavía de hacer crujir la madera del suelo de esta casa manchada por la más macabra locura; no habrá mejor momento que estas navidades. Si tienes tele 4K, con HDR y tal… apaga las luces y prepárate para un de las mejores experiencias del año (o peores, según se mire) y si tienes un set de VR de PS4... prepárate....