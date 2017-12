Alan Walker y Efecto Pasillo pueden recibir una muy buena noticia el sábado

Una de las cosas buenas de la música (de las tantas que tiene) es que posee la capacidad de aportar sensaciones maravillosas aun partiendo de estilos muy diferentes. Es lo que ocurre esta semana con las canciones candidatas: ambas son muy calientes, pero una lo consigue a través de la electrónica y, la otra, por medio del pop más festivo.

Al DJ noruego de origen británico Alan Walker lo conocemos de sobra en LOS40: el año pasado llegó al primer puesto de nuestra lista con aquel magnífico Faded que tuvimos ocasión de disfrutar en el Primavera Pop de 2017.

El tópico de que la música electrónica es fría no vale con él: sus temas están cargados de emoción. Ahora, el DJ enmascarado (se ha puesto de moda eso de que los productores de EDM oculten sus rostros) vuelve a demostrarlo con un tema muy potente llamado All falls down, en el que colabora nada menos que Noah Cyrus, la hermana de Miley. Usa #MiVoto40AlanWalker si quieres verlos dentro.

No menos caliente es la música de los canarios Efecto Pasillo, a quienes nos gusta llamar los "reyes del happy pop". Seguro que has bailado éxitos anteriores como Pan y mantequilla, Si te vienes a bailar, Carita de buena…

Ahora pueden regresar a la lista con su nuevo single, Salvajes irracionales. Todos sus fans los estáis apoyando ya con el HT #MiVoto40EfectoPasillo para que su buen rollo vuelva a brillar en la lista. ¡Suerte a todos!