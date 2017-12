El Mad Cool suma a su constelación a Tame Impala, Franz Ferdinand, Portugal The Man o Glass Animals

El Mad Cool va muy en serio. Ya lo avisaba en la anterior tanda de confirmaciones que terminó a lo grande con el anuncio del primer concierto de Pearl Jam en Madrid en los últimos once años. Por el camino también llegaron los nombres de Queens Of The Stone Age, Snow Patrol, Rag’N’Bone Man, Kasabian, Nine Inch Nails y un etcétera tan largo que provoca impaciencia por lo lejos que aún tenemos el verano de 2018.

Dioses del indie internacional

El festival ha disparado una nueva serie de 31 nombres, con lo que su oferta musical ya alcanza las 60 actuaciones. Tame Impala es el nombre más interesante de esta tanda de anuncios para el festival, que irá del 12 al 14 de julio en el Espacio Mad Cool de Valdebebas (Madrid). La banda australiana publicó hace unas semanas un disco que recoge remixes y caras B de Currents -su más reciente trabajo-, y con su visita al evento madrileño se confirma que el descanso que se tomaron al finalizar su anterior gira ya toca a su fin.

A la fiesta también se apuntan Franz Ferdinand, que hace poco anunciaron un nuevo disco para primeros de 2018 que les llevará en una dirección más electrónica. Otros dioses indies que también entran en el cartel son Glass Animals, que tendrán la enorme tarea de ser la banda que mejor deconstruye el pop para llevarlo a un nivel más artístico y experimental sobre el escenario.

Dale más guitarra

El rock sigue muy presente en esta nueva suma de artistas gracias a Alice In Chains. La mítica banda de Seattle, con un pie en el grunge y otro en el heavy metal, vendrá con toda probabilidad a mostrar ese sexto disco de estudio que están preparando para primeros de año.

El punk rock de los estadounidenses Fidlar también aporta al guitarreo predominante en la cita veraniega. Lo mismo ocurre con los neoyorquinos The Last Internationale o los arrolladores y blueseros Rival Sons. Y toma buena nota de Gang Of Youths, que vendrán a demostrar por qué son la gran banda de rock del último año en Australia.

Voces muy conocidas en LOS40

Las alegrías de este Mad Cool también nos llegan con los ganadores de LOS40 Music Awards Portugal. The Man. La banda de Portland cerrará 2017 como ese gran año que les ha servido de recompensa tras 12 años de trabajo y ocho discos. El último de ellos, Woodstock, un monumento a la mezcla de rock y música negra que ha tenido en “Feel It Still” su gran bandera.

Otros conocidos en la lista de LOS40, los islandeses Kaleo, forman parte de este anuncio, lo cual nos permitirá ver en acción a una banda intensa que viaja por el blues y el rock en canciones tan emotivamente contundentes como “Way Down We Go”.

Al número uno de LOS40 llegó la neoyorquina LP con la preciosa y melancólica “Lost On You”, pues el Mad Cool nos dará la oportunidad de escucharla en directo junto al resto de canciones de ese cuarto disco que la dio a conocer en España el año pasado. Lo mismo aplica para la francesa Jain, que a lo largo de 2016 fue haciendo crecer su “Come” hasta convertirla en una de las canciones del verano de ese año. Su show promete toda la sofisticación propia de su pop afrancesado (nunca mejor dicho).

Nombres nacionales

Leyenda del rap hispano, Kase O., también entra en el Mad Cool solo unas semanas después de haber reventado el Wizink Center de la capital. A él hay que sumar a héroes indies como Maga o Modelo de Respuesta Polar, el rock intenso de las potentes Agoraphobia, las guitarras juguetonas de Conttra, la sutileza inspiradora de Núria Graham, o el torbellino rockero que despliegan Niña Coyote Eta Chico Tornado.

La electrónica sigue creciendo

La oferta de música electrónica del Mad Cool crece a estas alturas más que en sus ediciones anteriores. En esta ocasión también hay que empezar a preparar el cuerpo para bailar con los sets de Erol Alkan (electro house), Maya Jane Cole (deep house), Fatima Yamaha (electrofunk), Polo & Pan (techno) y con The Bloody Beetroots, que volverá a demostrar que es posible unir rock y electrónica con un resultado asombroso.

En el terreno de la fusión también andan Sofi Tukker, que ya llegan consagrados como una de las grandes revoluciones de esa electrónica alternativa que viaja al pop y a los ritmos tropicales.

Ojo con la letra pequeña

Cuesta mucho destacar algo en concreto de una serie de confirmaciones como estas, en las que incluso los artistas menos conocidos por el gran público ofrecerán una experiencia muy especial a quienes decidan darle una oportunidad en el Mad Cool. La música de raíz americana, el folk y el blues llegarán con The White Buffalo, Hurray for the Riff Raff y Frankie Cosmos; el pop colorido construido sobre sintetizadores lo ponen Porches; y la psicodelia también llegará con la propuesta de Bed Rugs.

¡Uf! Por fin he logrado contarte todo. Los abonos para el Mad Cool ya están a la venta a un precio de 165 euros más gastos, y además hay entradas de un día por 76 euros más gastos. El cartel por días publicado hace unos días confirma que Pearl Jam abrirán el festival el jueves 12 de julio junto a Kasabian, Justice o Fleet Foxes; el viernes 13 le tocará a Massive Attack, Snow Patrol o At The Drive In; y el último día, el 14 de julio, será el gran día de Depeche Mode o Queens of The Stone Age.