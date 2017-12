“En España siempre hemos ido de ‘latin lovers’ pero los niveles de seducción son muy de cromañón”

Gerard Piqué y Shakira, una diferencia de edad clara en la que ella es la mayor. ¿Eso es una relación abocada al fracaso?

Yo creo que la edad no importa nada, es una cuestión de madurez. Si las dos personas tienen el mismo nivel de madurez les puede ir fenomenal. Es cuestión de piel, de intereses en común… miles de cosas por encima de la edad.

Yo hago mucho BlaBlaCar porque me encanta y alucino con el nivel de madurez de muchos chavales de 25 años. Todo el mundo dice que los jóvenes están fatal porque son unos incultos y yo flipo con lo viajeros que son, con lo que leen, con los análisis políticos que te hacen, es un maravilla. Tengo 40 y perfectamente podría estar con uno de 26 si se diera el caso, depende de su madurez.

Hay muchos enganchados a Operación Triunfo y a la relación de Amaia y Alfred, ¿de dónde viene esa necesidad de presenciar una historia de amor de película?

Por lo mismo por lo que se leen y se venden tantísimo las revistas del corazón. Es un poco vivir las vidas de los demás. Esos sueños de ser princesa o famoso, lo vives a través de estas personas.

En el caso de Operación Triunfo nos parece que podríamos ser nosotros, son gente normal que antes no eran conocidas y nos alimenta el sueño de que nos podría pasar una historia así, mágica y especial, y además que lo vea todo el mundo que, cuando nos enamoramos, nos encanta contárselo al universo entero.

Afirmáis que ahora a los jóvenes se les forma como personas completas y no como medias personas en busca de su otra mitad, ¿realmente lo crees así?

El ideal del amor se nos ha imbuído a todos y nos gusta tener a alguien con quien compartir y que emocionalmente te haga sentir bien pero es importante que nosotros mismos nos sintamos realizados con nosotros mismos porque eso hará que la calidad de las relaciones sea mejor.

Luego está la monogamia que no deja de ser un invento del hombre que podemos adoptar por rentabilidad sexual o porque creemos realmente en ella.

Cuando me plantean temas de infidelidad planteo que no vamos a juzgar pero que hay que informar a la pareja para que pueda elegir con libertad lo que quiere hacer.

Pero las estadísticas dicen que los jóvenes cada vez son más conservadores y machistas en las relaciones, ¿qué es lo que no funciona?

Es una cuestión de que han visto que las mujeres nos estamos empoderando demasiado y les podemos quitar sus privilegios de patriarcado. Por eso hay tantos brotes de machismo, el techo de cristal típico de las empresas, es una cuestión de aferrarse al poder y quitárnoslo.

Eso está pasando con los jóvenes que ven que las chicas están empoderadas y ellos no están obteniendo beneficios. Ahí está el problema del ego masculino.

¿Por qué cuesta tanto moverse en el terreno de la seducción?

Vamos a lo básico. En España siempre hemos ido de ‘latin lovers’ pero nada que ver, los niveles de seducción están bajísimos, son muy de cromañón, muy a lo bajo, a lo zafio.

En Marruecos hay unas dagas con las miradas que allí la sensualidad supura en el ambiente. Aquí en los bares, es muy terrible lo que pasa.

En el libro doy pinceladas para lo que tiene que ser un buen seductor, sobre todo para evitarte cobras. Si tú no miras si la otra persona te está correspondiendo, no hay juegos de miradas, no vayas, no entres de una manera tan fea.

En el tema de la cama explico cómo ser un buen amante porque al final se va a extinguir la especie porque no funciona, ellos tienen miedo a no dar la talla, si sale mal se acobardan y no quieren repetir. Si es un egoísta, nosotras tampoco queremos repetir… hay que saber disfrutar de la sensualidad.

¿Falta educación sexual en nuestro país, por el tipo de preguntas que hacen a veces?

Muchísima. Pero es que no nos la han dado. Simplemente nos han dicho, en algunos casos, que nos pongamos un condón para prevenir pero no sólo eso es la educación sexual.

Me hace mucha gracia porque hay gente que a todo el aparato reproductor, en general, incluido el clítorix, lo llama vagina. No, perdón. La vagina está por dentro, el clítorix tiene una parte interna y una externa y hay que saberlo porque tocar el clítorix es parte fundamental para llegar al orgasmo porque si no es prácticamente imposible tenerlo.

Las mujeres tenemos que conocer nuestro propio cuerpo para luego guiar a los hombres porque a cada una nos gusta de una manera, hay que quitarse los pudores. Y ellos, lo mismo.

¿Sigue habiendo mucha gente con una idea muy idealizada del amor o cada vez menos?

Todavía sí. Las películas, los cuentos… nos siguen vendiendo la típica historia romántica. El hombre te tiene que seducir y te tienes que hacer de rogar para que se lo tenga que currar y a partir de ahí se llega al amor eterno.

Esto es complicado. Era más fácil cuando la esperanza de vida era de 35 años pero lamentablemente (o mejor) ahora es de 80 y es más lógico que lo que ocurra es que tengas una sucesión de parejas y no hay que dramatizar, no pasa nada.

La evolución de cada uno va por etapas y es complicado que la otra persona coincida en esa evolución en todas las etapas y cuando no coincide, se deja y no hay que hacer traumas.

¿Sagas como 50 sombras de Grey ayudan en este terreno o no?

Ufff… Honestamente, no, porque perpetúa los papales de sumisión de la mujer y el hombre poderoso. Las fantasías y preferencias, mientras sean consentidas, todo me parece estupendo y todos los sexólogos te dirían lo mismo. Pero el rol de sumisa, de lo que él quiera porque estás embaucada por su poder, no me parece sano.