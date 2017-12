10 canciones de cine que nos deja 2017

No hay duda de que una buena película puede convertirse en una obra maestra gracias a su banda sonora. Los temas musicales ayudan a las imágenes a transmitir la sensación de los personajes, del ambiente e incluso de los pensamientos. ¿O acaso la famosa escena de la ducha de Psicosis iba a dar tanto miedo sin el sonido de los violines?

Pero no hay que remontarse a 1960 para escuchar una buena banda sonora, ¡para nada! Este 2017 también hemos tenido grandes canciones en el cine. ¿O habéis superado ya la resaca post La La Land del pasado febrero?

Incluso películas poco valoradas por la crítica, como Cincuenta Sombras Más Oscuras, nos ha dejado grandes temazos musicales.

En LOS40 recopilamos 10 bandas sonoras de cine – nunca mejor dicho- que nos han marcado este 2017. ¡Hay de todo! ¿Las has escuchado todas?

La La Land

No nos extraña que este año City Of Stars se haya llevado el Óscar a mejor canción. ¿Quién no ha tarareado esta bonita canción? ¡Pero no solo eso! La banda sonora, compuesta por Justin Hurwitz, también se llevó la famosa estatuilla a casa. Además, ¿cómo olvidarnos del espectacular número musical en mitad de un atasco con el que arranca la película?

Guardianes de la Galaxia 2

Al igual que la primera entrega de la saga, Guardianes de la Galaxia continúa metiendo clásicos del pop y del rock de los setenta y los ochenta en un mundo lleno de marcianos, guerras interplanetarias y zorros parlantes. Lo mejor es que todo es escuchado por los personajes a través del clásico walkman de casete. ¿Puede haber algo más retro en este universo futurista?

Baby Driver

Sin lugar a dudas ver la sincronización de la música con la imagen en Baby Driver es todo un espectáculo. Más cuando tira de todo tipo de géneros y grupos. Lo mismo vemos conducir al protagonista de la película al ritmo de Queen que de The Beach Boys.

Coco

Tampoco podía faltar la última película de Pixar, Coco, en la lista de las mejores bandas sonoras de 2017. Tirando de la cultura mexicana, las rancheras y los boleros están servidos. Nosotros nos quedamos con el tema principal de la película Recuérdame.

La Llamada

Los principales éxitos de Whitney Houston, canciones de presuntos implicados, temas originales compuestos por Miss Cafeína o Leiva, reggaetón… ¿Qué le falta a la banda sonora de La Llamada? Pues nada.

Cincuenta Sombras Más Oscuras

Quizá la película Cincuenta Sombras Más Oscuras no se encuentre entre las mejores del 2017, pero para gustos los colores. Lo que sí que podemos decir es que su banda sonora es brutal: Sia, Tove Lo, Nick Jonas, John Legend… Y, por supuesto, Zayn Malik y Taylor Swift entonando su tema I Don’t Wanna Live Forever.

Wonderwoman

Wonderwoman ya prometía desde su tráiler. Con la canción de Warriors de Imagine Dragons de fondo, la película de la nueva heroína favorita de Warner Bros tiene una banda sonora brutal.

Blade Runner 2049

Los sonidos futurísticos de Ridley Scott se unen a clásicos de Frank Sinatra y Elvis Presley en la espectacular banda sonora de Blade Runner 2049. Que los androides no sueñen con ovejas no quiere decir que no sepan disfrutar de una buena canción.

Gold

Con temas de Iggy Pop o Big Dipper, la banda sonora de Gold es brutal. La película protagonizada por Matthew McConaughey nos transporta de lleno a los noventa.

La Bella y la Bestia

Sí, 25 años después seguimos enamorados de la banda sonora y de las canciones de La Bella y la Bestia. Este año con las versiones cantadas por Emma Watson. ¡Y nos encanta!