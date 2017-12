TOP 10 musical del año 2017, ¿qué artistas suben ▲, se mantienen ➨ y cuáles bajan ▼?

Si Luis Fonsi es el rey, Camila Cabello es la reina de 2017. Su salida de Fifth Harmony ha convertido a la joven en una estrella internacional. Todo gracias a Havana, single con el que se ha metido en el bolsillo a todo el mundo. Eso sí, lo difícil no es llegar, si no mantenerse. En 2018 saca disco.