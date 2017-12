Los hijos de Bisbal, Orozco, Sanz, Luengo o Juanes ya son pequeños artistas

Aquello que dice ‘de tal palo, tal astilla’ es un dicho de toda la vida que, por popular, algo de razón tendrá, ¿no?

El caso es que muchas veces nos hemos preguntado si los hijos de los artistas tienen más predisposición a desarrollar su mente creativa y no podemos obviar que vivir con unos padres que no paran de derrochar talento artístico tiene que ayudar.

No hay más que ver a los peques de la casa de nuestros artistas favoritos, son estrellas en potencia que actitud tienen y el tiempo nos dirá si también talento.

De momento, son el orgullo de sus famosos padres a los que se les cae la baba presumiendo de sus peques.

La hija de Bisbal, ¿artista plástica?

Bisbal siempre ha mantenido muy protegida a su hija Ella pero no ha podido evitar presumir de ella de vez en cuando.

Siempre cuidando mucho lo que publicaba de ella sí nos ha dejado saber que tiene cualidades. No en la música como él (que nosotros sepamos) pero sí en la creación plástica como nos ha demostrado estas navidades.

¿Acabaremos yendo a una galería a ver el trabajo de la pequeña Ella?

El hijo de Orozco, DJ con futuro

Antonio Orozco ha estado enfermo y se ha buscado al mejor para cuidarle, su hijo Jan. Aunque no ha sido un buen año para ellos por el fallecimiento de su ex y madre del pequeño, no han dejado que la tristeza les invada.

Jan ha demostrado que es todo energía y que tiene todas las papeletas para convertirse en el futuro DJ de los conciertos de su padre. ¿Quién no querría levantarse así?

La hija de Alejandro Sanz sigue sus pasos

Ya hemos visto a la hija mayor de Alejandro Sanz cantar con él sobre un escenario. Pero Manuela no es la única artista de la familia. La más pequeña, Alma, también apunta maneras.

No hay más que verla en esta fotografía que publicó su madre con la guitarra en mano que casi abulta más que ella.

Otro hijo de Julio Iglesias se apunta a esto de la música

Julio Iglesias ha dejado un buen legado en la música y no sólo con sus canciones. Su hijo Julio José Jr. publicó algunas canciones y su hijo Enrique lo sigue petando en todo el mundo. Pero no son los únicos.

Este año nos ha demostrado que su hijo Guillermo también tiene cualidades para dedicarse a este mundo, aunque sea tras las cajas de la batería.

El hijo de Juanes da el cante

Otro que puede quedarse tranquilo con eso de perpetuar su talento a través de una saga es Juanes. Su pequeño Dante ha demostrado que no se le da nada mal lo de cantar.

De momento su hija Luna parece que va más orientada hacia el mundo influencer, pero nunca se sabe. De momento, ponemos el radar en el chico de la familia.

El hijo de Beatriz Luengo da sus primeros pasos (musicales)

Beatriz Luengo y Yotuel Romero no son muy dados a publicar fotos y vídeos de su hijo pero claro, cuando protagoniza escenas tan tiernas como la que vemos aquí, no pueden evitarlo.

Ella asegura que cuando componen el peque se queda a su lado y está claro que ha tomado buena nota.