Pablo López nos hace pasar por todos los estados de ánimo en 40 minutos

Lo primero que llama la atención cuando tienes delante el nombre de los once nuevos temas de Pablo Lopez es su sencillez. El malagueño ha optado por coger solo un artículo y un sustantivo para los nombres de sus canciones: El Patio, El Niño, El Gato… No, nos encontramos ante un dictado de primaria, sino ante once canciones que tienen mucho que contar.

El propio Pablo ha confesado que sus nuevos temas son once historias interconectadas, separadas en tres actos diferenciados: camino, fuego y libertad. “Recomiendo hacer una escucha de principio a fin porque tiene otros colores”, declaró Pablo la semana pasada en LOS40 Global Show.

Y tiene toda la razón, si escuchas Camino, Fuego y Libertad en el orden que viene, disfrutarás el doble de él. El disco empieza con baladas y acordes más nostálgicos. De hecho, Camino, El Niño, El Gato y El Patio utiliza una melodía parecida, que evoca a la tristeza.

A partir de Dobleuve, el quinto tema del álbum, comienza un cambio de ritmo en el sonido del disco hasta llegar a La Libertad, una canción que transmite alegría y bien podría ser la antítesis del primer tema del disco. Vamos, que Pablo López nos hace pasar por todos los estados de ánimo en menos de 45 minutos.

Camino, Fuego y Libertad apuesta, sobre todo, por un instrumento que compite en protagonismo con la voz de Pablo: el piano. Es raro escuchar al malagueño sin el instrumento de fondo. Se convierte en la principal herramienta para transmitir los sentimientos del artista. ¡Y no nos puede gustar más!

No hay duda de que este tercer álbum de estudio de Pablo López es el más personal de su carrera. El artista demuestra que es un artista con letras mayúsculas y que su música no solo está hecha para que la escuchen sus fans, también un público más generalista.