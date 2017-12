The Tripletz: “Camila Cabello es Bieber en chica y latina”

Puede que no sean los youtubers con más suscriptores (y eso que tienen casi 350.000) pero sí presumen de tenerlos de calidad y la verdad es que ver cómo llenan cada uno de sus conciertos como DJ lo atestigua.

The Tripletz son dos jóvenes, la Pedrera y la Lucre (sí, el tercero se quedó en el camino) que han hecho de youtube y las redes sociales su forma de vida y de la música, su pasión.

Aunque, lo que en realidad pretenden es educar en la libertad, la diversidad y el sexo, sí, también en el sexo, y de eso hay mucho en Desnudos de prejuicios, su primer libro.

Nos cuentan su vida, nos hablan de sexo y dejan claro que “sobre todo, no es un libro para niños… lo advertimos con una pegatina que pone ‘explicit content’”.

Y es que lo de los desnudos es literal. Han cogido su cámara analógica y se han lanzado a fotografiarse sin ropa y lo mismo con sus colegas influencers entre los que se encuentran Laura Escanes o Dulceida.

De sexo, de música, del mundo de los DJ, de influencers…de todo eso y mucho más hemos charlado con ellos y nos ha quedado claro que tienen las ideas muy claras, la estrategia muy estudiada y el talento para conseguir lo que se propongan. Son un terremoto que derrocha ilusión e ideas.

Lo primero que habría que aclarar es que no es un libro para gays, ni siquiera sólo para jóvenes, ¿no?

Efectivamente no es sólo un libro para gays porque al final los que somos del colectivo LGTBi tenemos las ideas claras porque las hemos sufrido en nuestras carnes. Es más recomendable que se lo regales a alguien que no sea de mente muy abierta.

Nos hubiera gustado leerlo de adolescentes. Queremos que los adolescentes de hoy en día que se encuentran en nuestra situación, o peor, vean que esto es normal, que hemos pasado por lo mismo, que no es tan fácil pero que se supera, que luego es maravilloso…

…que hay que atreverse a tirarse a la piscina, que la vida son dos días…

…es importante que alguien te de estos consejos desde la experiencia. Y mira que no somos unas viejas pero la época que hemos vivido es intensa y la queríamos contar para que fuera útil.

Aquí hay muchos padres que podrían escandalizarse… ¿qué les diríais para calmarles?

De hecho ya hemos recibido mensajes. Son chicos o chicas a los que sus padres no se lo dejan comprar, o se lo confiscan o lo devuelven.

A los que son muy pequeños no se lo podemos recriminar porque ya hemos dicho que no es un libro para niños, lo entendemos, habla mucho de sexualidad y hay algún capítulo explícito en el texto, porque no hay ninguna imagen vulgar.

Como mensaje de calma a los padres decirles que creemos que es mejor que lo lean en un libro así a que se vayan a una página random de internet donde no se explique bien. El porno da malísima información sobre la sexualidad.

Hay que consumirlo, porque no es malo, pero hay que saber consumirlo. Y de eso hablamos en el libro, de saber consumir el porno adecuado.

Lo hacemos desde el respeto, la información, la educación… sabiendo de lo que hablamos, de forma muy cuidada.

Hay mucho sexo pero desde el punto de vista educacional y de responsabilidad, ¿creéis que hay mucha falta de comunicación en estos temas?

Mogollón. Siempre decimos que es muy importante la comunicación. Ya no se habla de sexo como se hacía antes en la radio. Nosotros escuchábamos a Lorena Verdú y era una gozada porque le preguntabas cualquier cosa y te enterabas de todo y echamos en falta eso. La sociedad se ha vuelto muy hipócrita.

Pero dicen las estadísticas que los jóvenes cada vez son más conservadores, ¿qué está pasando?

Hay estadísticas que incluso, dicen, que los jóvenes follan menos pero nosotros no tenemos esta sensación. Pero si es así nos parecería horrible. No podemos creer que en la revolución sexual, con el LGTBi+ no podamos hacer lo que nos dé la gana.

Y a los padres decirles que, por mucho que les pese, sus hijas van a follar, y sus hijos. Quizás entren en el colectivo LGTBi y es mejor que tengan la información adecuada para ser más felices. Pueden vivir engañados pensando que sus hijos no hacen nada o admitirlo y tener la información adecuada.

Apeláis a la educación de los padres que pensáis que tiene que basarse en valores de libertad pero, ¿con límites?

Ponemos los límites en el consentimiento, la comunicación a la hora de entablar una relación sexual.

Es muy importante valorar y respetar los límites. Ese es el más importante y sobre el que tenían que poner énfasis los padres, en el consentimiento que ahora está tan en boga con casos como el de ‘la manada’. Los límites en cuanto a sexualidad… lo siento mucho pero no puedes ponerle límites al sexo.

Lo del desnudo del título es literal, ¿qué queríais transmitir con esa estética?

Aceptar que existen todo tipo de cuerpos. Ahí salen pliegues, carnes, chichas… también salen cuerpos muy bonitos porque tenemos amigos que son muy guapos, qué le vamos a hacer, pero hay de todo.

La belleza está en los ojos de quien mira. Era una metáfora con el título y queríamos que además de divulgativo fuera bonito.

Teníamos la referencia de Sex de Madonna pero sin llegar a ser tan explícito porque el suyo es pornográfico. El nuestro tiene ese punto más de sugerencia y sensualidad y no tanto sexual.

Además queríamos sacar a nuestros amigos, los influs.

¿Y os costó desnudar a influencers como Dulceida o Laura Escanes?

Hubo algunos que dijeron que no y no pasó nada porque siguen siendo nuestros amigos. Pero yo creo que es una manera de apoyarnos entre nosotros. En el sector influencer es muy importante que vayamos de la mano porque está costando mucho que la gente lo entienda y le tenga respeto.

Entramos en el tema de los influencers. Está claro, como decís vosotros, que es el nuevo ‘teenage dream’, ¿hay mucho desconocimiento hacia lo que es esta profesión?

Muchísimo. Están las dos partes, los que piensan que esto es la panacea que creen que solo subiendo fotos a Instagram te vas a hacer rico y luego están los que no valoran tu trabajo y piensan que te estás tocando las pelotas ganando dinero sin hacer nada. No es lo uno ni lo otro.

Ser influencer tiene gran componente de suerte, de talento, de trabajo… No todo el mundo puede ser influencer. Generar opinión en los demás no es nada fácil.

Aseguráis que es fácil conseguir seguidores con dinero lo que nos lleva a preguntarnos, ¿hay algo de verdad en las redes?

En el mundo de la comunicación hay muchísima falsedad y la ha habido siempre. Es muy fácil comprar seguidores. Por 100 euros, si eres influencer, puedes comprar seguidores.

Pero ahí está la responsabilidad de las marcas que te contratan de investigar si es un influencer real. Hay que estudiarlos mucho. No basta con ver cuántos seguidores tienen, hay que hacer un seguimiento.

Por ejemplo, ser modelo no es la profesión más difícil del mundo. Tiene mucha parte tu genética, saber posar, no es lo más difícil pero, ojo, cuando estás ahí y tienes éxito el trabajo es durísimo porque hay muchísimos viajes, tienes que estar siempre bien… es un trabajo duro y nunca se ha cuestionado la profesionalidad de los modelos, ¿por qué se está cuestionando la profesionalidad de los influencers?

Porque la gente desconoce el oficio. No se dan cuenta de que hemos llegado para quedarnos, hay un nuevo sector del mercado que es esto.

También desarrolláis una importante faceta musical sobre la que también habláis largo y tendido en el libro. ¿Qué es la música para vosotros?

Es otro medio de expresión. Otro medio para lanzar nuestro mensaje. De momento no tenemos música porque es lo que nos falta. En 2018 queremos ir muy a tope con ello, estamos ya trabajando en eso.

Somos comunicadores, cuando somos DJs, porque al final nuestra selección musical es una declaración de intenciones. Pero queremos ir más allá, queremos poder entrar en las letras, en el tipo de música que queremos que nuestra gente escuche. Educar de alguna manera en la música.

Encontramos mucha química y reciprocidad cuando vamos a pinchar. Nuestros shows tienen un punto diferenciador porque somos como cantantes, somos bailarines, salimos de la cabina y animamos. Nos hace muy diferentes al resto.

Pero cuando presentáis vuestra primera canción en el libro, Vuela, me da la sensación de que vuestro camino no va a ir por ahí, ¿no?

No tenemos el talento suficiente. No queríamos tomarnos en serio esta faceta porque no tienes por qué afinar perfecto pero tienes que tener algo en la voz, y nos vemos limitados.

Vuela es un regalo para nuestra comunidad pero nuestro camino musical va por la producción musical dentro de la música electrónica y juntarnos con cantantes pero, no ser cantantes.

Admiramos mucho a los artistas, es un mundo que nos fascina. Desde pequeñitos. Yo cuando me compré mi primer disco de Britney Spears quería ser ella.

Pero hemos visto que no podemos ser ella porque no tenemos la voz de Britney Spears. Queremos juntarnos con una Britney Spears y ponerle la música y decirle qué tiene que cantar y cómo.

¿Qué aportáis como DJs?

Aportamos un punto muy fresco a lo que había. Estamos en festivales y grandes clubes. Lo que nosotros hemos llevado es bastante fuerte.

Nuestro tipo de música se solía escuchar en clubes gays y nosotros hemos aunado la electrónica más mainstream con nuestras referencias más 90. Somos tan eclécticos… realmente yo esa propuesta musical no la he visto en nadie más que nosotros.

La gente lo recibe super bien porque nadie ha tenido los cojones de poner El baile del gorila de Melody después de Duke Dumont. Sorprende pero sabemos que funciona. Es arriesgado porque la gente tiene muchos prejuicios pero ese es el mensaje del libro, déjate llevar y olvídate de los prejuicios.

¿Hay muchos tabúes en el mundo de los DJ’s o es un sector de mente abierta?

Muy cerrado. Nos está costando ganar credibilidad en la industria y lo estamos luchando. Poco a poco lo vamos consiguiendo.

Y poco a poco nos van dando la razón porque, ojo piojo, que estuvimos en este Tomorrowland y bien que pusieron todos reggaeton. Nosotros llevamos poniendo reggaeton y electrónica hace ya cuatro años y, cuidado, porque lo que estabas criticando es lo que mola ahora.

Es una industria muy de hombres. Unos hombres maricas, con abrigos de pelo y lentejuelas, y creyéndose divas del pop, no en todas partes están bien aceptados.

Habláis de machismo…

Estuvimos en el Tomorrowland y las únicas DJ’s mujeres que estaban en el ‘main stage’ eran las Nervo. Eso nos parece vergonzoso porque hay muchas mujeres con mucho talento que no están siendo un Martin Garrix o un David Guetta.

Queremos ser las Nervo gays.

¿Hay mucho homosexual en el mundo DJ que lo haya hecho público?

No, parece el mundo fútbol. Es un mundo muy de hombres y lamentablemente la música es así. Es una industria de hombres.

Bueno, Ricky Martin confesó su condición sexual, al final.

Al final y seguramente sus directivos siguen siendo hombres. Todavía queda mucho camino por hacer, igual que en la industria del cine. Quedan muchos peces gordos machistas que en los contratos lo ponen.

Ya que están las Nervo como representantas de lo femenino en el mundo DJ, necesitamos que dos mariconas bien fuertas sean representantas del colectivo LGTBi en la industria musical mainstream. Sí que hay DJs gay pero es curioso que siempre están dentro del circuito gay y no salen de ahí.

A nosotros viene a vernos gente heterosexual que sabe disfrutar de la música sin prejuicios. También los hay que nos hacen peinetas y al principio nos asombraba pero llega un punto en el que nos da igual. Por cada peineta hay 1000 personas que lo están dando todo.

Estuvimos en el Arenal Sound con 50.000 personas y eso es muy mainstream y todo el mundo se vino arriba. Conseguimos que la gente dejara a un lado los prejuicios.

Os vimos en la ‘red carpet’ de LOS40 Music Awards, ¿disfrutasteis?

Fue lo más. Somos un poco novatos en esto del mundo celebritie y fue de nuestras primeras veces. Nos presentamos con unos Palomo Spain que, desapercibidos no pasamos. Fue la comidilla.

Seguís tendencias porque Palomo Spain es lo más últimamente…

En la alfombra roja nos encontramos comentarios desafortunados porque los medios tradicionales no acaban de entenderlo. Palomo Spain ha sido este año artista invitado en la Semana de la Moda de Nueva York, así que hablan sin saber y a lo mejor es que los que están haciendo el ridículo son ellos. Les callamos la boca muy fácil.

Los que decían que íbamos inapropiados para una gala nos dan igual porque sabemos que para gustos los colores. Nos sentíamos muy cómodos, muy divas, con muchísima seguridad en nosotros mismos y, al final, eso es lo que importa.

La gala fue impresionante, nada que envidiar a ninguna gala ni de MTV ni de nada.

¿Qué es lo que más os gustó?

Me gustó mucho la actuación de Leiva con La Llamada, me encanta esa canción y la tenemos mucho cariño por 'Los Javis'.

También nos gustó cuando subió nuestra amiga Dulceida con Camila Cabello que nos hizo mucha ilusión. Nos encantó, es una tía que tiene un directo impresionante. La teníamos infravalorada, perdón desde aquí, pero flipamos y es super maja. La Bieber en chica y latina.

Para acabar, ¿cuándo tendremos el perfume?

Hasta que no tienes un perfume no eres nadie, me han dicho. Para ser una diva tienes que tener uno.

¿Estáis ya mezclando ingredientes?

Estamos en ello, queremos que sea para el 2018. Lo estamos moviendo, es real, que nadie piense que es una broma. Tenemos el nombre y la idea del spot.