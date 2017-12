Alerta chollo: Wolfenstein 2, The Evil Within 2 y más, a mitad de precio

Los eSports como exponente del juego multijugador están cobrando cada vez un mayor protagonismo en la industria, pero como sucede con Asterix y Obelix, en los videojuegos también hay pequeños focos de resistencia que defienden a capa y espada el juego individual.

Ese es el caso de la compañía Bethesda Softworks que ha lanzado esta semana una campaña para reivindicar los videojuegos con historia offline.

Ellos son los responsables de títulos de éxito reciente como Wolfenstein 2: The new colossus (uno de los videojuegos del 2017) o The Evil Within 2 y de algunos de los juegos que más has disfrutado en los últimos años como Doom, The Elder Scrolls V: Skyrim o Fallout 4.

Pero además de apoyar (y desarrollar) videojuegos con campaña individual han querido reafirmar su apuesta por el 'Player one' con un vídeo que se ha viralizado y por una campaña de descuentos que huele a 'chollo' por los cuatro costados.

Porque durante este fin de semana "todo nuestro catálogo reciente de videojuegos estará a la venta con descuentos de hasta el 50%, tanto en formato digital, como en ciertos comercios".

Así que estáis avisados: Buscad en Steam, PlayStation Network y Xbox Live y encontraréis Wolfenstein 2: The new colossus, The Evil Within 2, Doom, The Elder Scrolls V: Skyrim o Fallout 4 a mitad de precio.