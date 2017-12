Curricé y Around The Corner te enseñan cómo conseguir la foto perfecta con lightpainting

Abetos decorados, luces de colores, guirnaldas, muérdagos… sí, la Navidad ya está aquí. Pero no se ha quedado solo en la ciudad, también ha llegado a #CokeTv.

Curricé no ha querido perderse este episodio navideño donde los retos a los que tiene que enfrentarse tienen que ver con la Navidad. Por suerte no lo ha hecho solo, las youtubers Gio y Paula, más conocidas como Around The Corner, le han acompañado.

Curricé, Paula y Gio en el nuevo episodio de #CokeTv / Coca Cola ¿Y cuál ha sido el primer reto? Nada más y nada menos que hacer un lightpainting. Puede que esta palabra no te diga nada, pero quizá lo hayas practicado. Se trata de una técnica de fotografía en la que dibujas con luces en la oscuridad mientras dejas el obturador de la cámara abierto un rato. Por supuesto, los chicos se lo han currado, ¡incluso han llamado a unos expertos para ello! De hecho, han ido a ayudarles con un montón de herramientas para poder pintar todo lo que se les ocurriese y conseguir la foto perfecta de Navidad para Instagram. Mira que guay se ha quedado a Curricé: El resultado de la foto de Curricé / Coca Cola Así que ya sabes, si quieres aprender a controlar la técnica un buen lightpainting, dale al play y disfruta de esta nueva entrega de CokeTv.