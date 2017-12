¿Quiénes son Around The Corner, las youtubers que paralizaron Gran Vía?

Paula y Gio podrían ser dos chicas normales de su edad. Digo “podrían” porque ambas cuentan con un millón de seguidores en Youtube, suman miles de reproducciones con sus vídeos y tienen hasta su propio libro.

Bajo el nombre de Around The Corner, este par de amigas graduadas en comunicación audiovisual comenzaron sus andanzas juntas en Youtube en 2013. Cuatro años después, suman más de 90 millones de reproducciones en su canal y levantan pasiones entre sus seguidores.

Tanto interés generan, que las youtubers revolucionaron la madrileña calle de Fuencarral el pasado viernes cuando acudieron a su firma de libros en el Edificio Telefónica. Cientos de fans se acercaron para poder conocer a sus ídolos, pero no todos pudieron hacerlo. Los organizadores del evento no contaron con que tanta gente acudiría y muchos se quedaron fuera.

Como era de esperar, a pesar de que las youtubers no tenían culpa de lo que había ocurrido, fueron muchos los que les recriminaron por redes no haberse quedado más tiempo. Y es que el frío y las horas de espera no ayudaban a empatizar con las chicas en ese momento.

empatía, lo que le faltaba a la mayoría de personas en la cola de la firma. estaba allí y he flipado. ánimo @paulabaenam @gio_bravar os merecéis mucho más que esto muchas veces la gente pierde el sentido común. #aroundthecorner https://t.co/HYmNTaKlCi — Iness (@heyyitssiness) 16 de diciembre de 2017

De hecho, Paula Baena y Giovanna Bravar respondieron a través de Twitter ante las críticas asegurando que no había sido culpa suya lo que había ocurrido y que se sentían “destrozadas por dentro”.

“Por favor, entended que los que firman libros no organizan nada y llevan detrás un equipo…Si fuera por nosotras nos quedaríamos hasta las mil firmando libros y saludando a todos”, escribían en un tuit. Además, en el mismo comunicado aseguran que ellas nunca dijeron que se encontraban cansadas y no querían firmar más.

No hay duda de que Around The Corner es todo un fenómeno de masas y es que 90 millones de reproducciones en Youtube no se consiguen fácilmente. Por suerte, para todos aquellos que se quedaron con las ganas de conocerlas en Madrid, las chicas aseguran que volverán a la ciudad en una firma más organizada y con mayor aforo.