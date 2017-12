Major Lazer ft J.Balvin & Sean Paul - Buscando Huellas [2017]

No hay duda de que Major Lazer, J Balvin y Sean Paul han sido tres nombres que han sonado este 2017, por eso este año tenía que despedirse con una colaboración entre ellos.

Buscando Huellas es la combinación perfecta entre el estilo electrohouse de Major Lazer, el sonido urbano que de J Balvin y el rap de Sean Paul. Un tema que invita a bailar desde el primer momento.

Buscando Huellas forma parte del EP que lanzó Major Lazer este año, Know No Better. ¡Dale al play y escúchalo!