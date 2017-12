Nuria Roca: “No creo que esté exponiendo a mis hijos en las redes sociales”

Hay algunos niños y bebés auténticos cracks de las redes sociales. Bueno... No ellos, sus padres, que a través de la imagen de los niños crean cuentas que pueden llegar a tener miles o millones de seguidores.

Todo el mundo conoce la imagen de los hijos de David y Victoria Beckham, de Serena Williams o del nadador Michael Phelps... Ellos han convertido a sus pequeños en mini celebrities. El problema es que exponer a los pequeños en público genera debate. ¿Es correcto y positivo para ellos o nos estamos equivocando?

Nuria Roca ha querido participar en el programa para contarnos su caso. Ella sí publica fotos de los peques y nos ha dicho que, en su caso concreto, sus hijos están de acuerdo en que suba sus fotos.



Aunque, por ejemplo, del mayor no las sube porque no quiere. Lo que a la presentadora no le gustaría es comercializar la imagen de los pequeños pero: ''mientras sea una cosa natural, me parece bien''.

Vaya que, al final, Nuria Roca no considera estar comercializando la imagen de sus hijos, pero cree que hay que perder un poco el miedo porque es algo que va con nuestro tiempo. Las redes sociales, el compartir momentos... Y razón tiene.

¡Vaya, que al final cada uno haga lo que considere bueno para sus hijos!