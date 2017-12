Mariló Montero y el machismo: “Hay que defenderlo desde un buen punto de vista”

Mariló Montero vuelve a las andadas. Desde que dejara Las mañanas de La 1, el foco ya no está tan puesto en la presentadora, que durante años brindó a los medios con un sinfín de titulares.

Sin embargo, de cuando en cuando, Mariló aparece de repente y trae consigo unas llamativas declaraciones.

Y es que la periodista madrileña se ha metido en todo un jardín después de afirmar en una entrevista para Change que "hay que defender el machismo desde un buen punto de vista".

Todos tenemos los mismos derechos

Más concretamente, Mariló, haciendo referencia al caso de La Manada, asegura que "ahora estamos conociendo esas desgracias y nos hacen luchar contra ellas, por eso tenemos que defender el machismo desde un buen punto de vista que es el que los hombres nos defiendan a nosotras y un sistema educativo desde el inicio compartido y que haya igualdad desde la raíz".

La experiencia machista de Mariló Montero

Además, Mariló también ha confesado que ha vivido el machismo en sus propias carnes, aunque siempre ha intentado cortar el problema lo antes posible.

"Cuando se me ha tratado mal en el trabajo me he ido a recursos humanos y lo he denunciado", afirma.

La presentadora explica que en una ocasión su jefe no le subió el sueldo porque su marido tenía dinero y su compañero de trabajo, que tenía menos responsabilidades, sí merecía esa subida "porque tenía dos divorcios".

En este sentido, Mariló dice que en España "las mujeres que han denunciado que han sido abusadas no se atreven a decir el nombre del agresor porque son ellas las que van a perder el trabajo". Y añade: "Aquí no somos heroínas en ese aspecto".

Por tanto, Mariló Montero ha decidido educar a sus hijos desde el respeto sea cual sea su pareja y condición. "Todos tenemos los mismos derechos".