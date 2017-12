Samanta Villar se vuelve a meter en un lío por la maternidad

Samanta Villar arrancó 2017 poniéndose en contra a gente por hablar de lo negativo que trae consigo ser madre. Ahora, la periodista despide el año con una nueva polémica en torno al mismo tema.

Y es que la protagonista de Samanta y… se sentó este domingo en el Chester de Risto Mejide para hablar de libertad y la falta de ella, que según Samanta Villar está muy relacionada con la maternidad.

Samanta, que es madre de mellizos, aclaró al publicista desde el principio de la entrevista que para ella sus hijos son lo más importante del mundo. Sin embargo, ser madre supone un sacrificio enorme.

"Si mi madre me llega a decir: 'ten en cuenta que al ser madre vas a cambiar de profesión. Vas a dejar de ser periodista y vas a pasar a ser cuidadora. ¿Lo quieres?' Y yo le digo que no".

Una madre le recrimina su actitud

A raíz de las declaraciones de Samanta Villar sobre la maternidad, Risto Mejide invitó al Chester a una madre de 29 años que no estaba de acuerdo con el testimonio de la periodista.

"Esta sociedad no necesitaba tu libro para concienciarse de lo duro que es la maternidad", aseguraba entonces esta madre anónima, que no dudó en decirle a Samanta que sus declaraciones no eran más que "una técnica de marketing para comercializar el libro".

Por su parte, Samanta, ya visiblemente enfadada, contestó lo siguiente: "Tengo otra visión de la maternidad. La maternidad destruye tu vida".

