Xavi Martínez será juez de Factor X España

Xavi Martínez es el prescriptor musical número 1 en España, creador de formatos originales y presentador y director del programa líder de audiencia Lo+40 en LOS40. Abandera el gran show musical y de entretenimiento de las tardes de la radio en nuestro país.

Xavi crea, dirige y presenta #Real, un formato único e innovador donde las estrellas de la música muestran su lado más personal en un documento audiovisual muy especial. Su amistad con los mejores artistas del mundo nos ha enseñado grandes entrevistas con Robbie Williams, Shakira, Coldplay, Ed Sheeran, Camila Cabello, Justin Bieber, Taylor Swift, Pablo Alborán, Alejandro Sanz o Dani Martín entre muchos otros.

Desde el inicio de su carrera detectando el talento y siempre conectado a la actualidad, en los últimos años ha dado a conocer en España fenómenos como Shawn Mendes, One Direction, Portugal The Man, Auryn, Fifth Harmony, Little Mix, Sweet California o Morat entre muchos otros. Con sus programas, Xavi ha conseguido volver a enganchar a la radio a toda una generación.

Trayectoria:

Empezó en la radio a los 14 años trabajando en diversas radios locales aunque no fue hasta los 19 empezó como profesional. A los 20 años ya trabajaba en las emisoras de LOS40 en Cataluña. Estudió la carrera de periodismo en Blanquerna (Universidad Ramon Llull), en Barcelona.

En agosto de 2014 comenzó a presentar un turning show de 3 horas en la franja matinal, #XaviEnLos40 de 11h a 14h, además del show musical "LO+40", de 1 hora de duración, en la franja vespertina. En agosto de 2016, y con la incorporación de Gema Hurtado como copresentadora, el programa pasó a tener tres horas de duración, dejando así de presentar el turning show de la mañana.

Desde que Xavi presenta LO+40, la tarde ha cosechado el récord de audiencia y lidera la franja de la tarde en la radio musical según los datos registrados en la última oleada del EGM de 2017.