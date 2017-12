Gamergy y el mejor año de los eSports

Casi todo el año esperando la octava edición de Gamergy y el fin de semana se nos ha pasado volando. El mayor evento del deporte electrónico español cerró su cita en Madrid con grandes sorpresas.

Porque los claros favoritos para alzarse con el título de los principales torneos se vieron sorprendidos por el empuje de nuevos equipos llamados a convertirse en leyendas de los deportes electrónicos.

Tres jornadas de intensas batallas deportivas pero en las que también pudimos disfrutar de encuentros, firmas, merchandising y mucho cosplayer.

El pique de #Gamergy



Los BENCHEDS son el equipo que apoya @carrusel y han llegado a la final del Gran Open de League of Legends, mientras que el equipo que apoyaba @Los40 cayó en cuartos



¡Si ganan la final los de Carrusel enloquecen!

El equipo que apoyábamos desde LOS40 no pasó de los cuartos aunque nuestros compañeros de Carrusel Deportivo de la Cadena SER pudieron vivir una final con su equipo.

Si has estado en la cama con 40º de fiebre y no has podido seguir los campeonatos de League of Legends, Counter Strike Globall Offensive o Clash Royale, este es un breve resumen en tuits de lo que te perdiste.

