La primera vez de... ¡Mariah Carey!

Cuenta la leyenda -o lo dice Nostradamus, no estoy muy seguro- que el mundo se acabará cuando Mariah Carey deje de versionar su famoso All I Want For Christmas Is You por Navidad.

De momento, parece que este año nos salvamos -siempre que lo permita el cambio climático-, porque Mariah se ha venido arriba y ha producido una película de animación, que se llama All I Want For Christmas Is You y está basada en esta canción.

Así que, con las fiestas salvadas… ¡ha llegado el momento de conocer #LaPrimeraVezDe la reina de las navidades!

La voz de Mariah Carey fue una sorpresa casi desde que nació. Con sólo 2 años imitaba a su madre, que era cantante de ópera. ¡Su voz la convirtió en una diva del pop!

Este tema, Vision of love es uno de los éxitos de su primer álbum, que se llamó Mariah Carey. Fue publicado en 1990, y en 1991 Mariah ya tenía dos Grammy: a la mejor artista novel y a la mejor vocalista pop femenina, por esta canción.

En 1993 Mariah lanzó otro de esos temas que pasan a formar parte de la historia: Hero. Y en 1999 hizo historia, en la gala de los Oscar, cantando junto a LA VOZ de la música: Whitney Houston.

Su carrera está llena de éxitos. Pero, quizás, el mayor sea haberle puesto banda sonora a las Navidades de millones de personas en todo el mundo.