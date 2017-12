“En la adolescencia muchos nos sentimos monstruos y Lady Gaga ha dignificado ese sentimiento”

Roy Galán estudió derecho pero un buen día decidió cambiar el rumbo de su vida para perseguir sus sueños y hacer lo que de verdad le llenaba. Eso incluía la fotografía, las redes sociales y escribir.

Tras un primer libro de novelas, llega su primera novela, La ternura, un reflejo de los sentimientos que inundan la adolescencia, esa etapa en la que toca crecer mientras te sientes desubicado.

Alejandra, o Gata, como prefiere que la llamen, es una jovencita que vive con la ausencia de su padre, el enfrentamiento continuo con su madre y la constante búsqueda de su propia identidad, ¿os suena?

Como feminista militante, Galán tenía claro desde el principio que la protagonista tenía que ser una chica. “En ese homenaje a El guardián entre el centeno que supone este libro pensé ‘¿cómo sería Holden si fuera una chica hoy en día con internet y muchas otras cosas?’. A partir de ahí surgió Alejandra.

Entonces, no hubiera sido igual con un protagonista masculino, ¿no?

Con su edad, 16, 17 años, un chico no se plantearía las cosas como lo hace ella. Porque creo que por mala educación, las mujeres han sido responsabilizadas de muchísimas cosas desde jóvenes: de cuidar a los hermanos pequeños, de ese momento en el que viene la regla y puedes quedarte embarazada o el peligro de volver a casa de noche… no creo que sea que las mujeres maduran antes sino que el entorno les exige una alerta que hace que se planteen el mundo de otra manera.

¿Los hombres son entonces más simples?

No están educados para hablar de sí mismos. A mí me gusta la gente que habla de lo que le pasa y no de lo que hacen y las mujeres tienden a hablar más de lo que sienten.

Los hombres también deberían hablar más de sí mismos pero sí es verdad que si lo hacen se les tacha de nenazas, con esa cosa peyorativa. Yo reivindico la ternura.

En Alejandra has volcado muchas vivencias personales como por ejemplo algo tan anecdótico como sobrevivir a un producto tóxico ingerido en la infancia, ¿tanto marca?

Cuando tenía 4 años mi hermana melliza y yo tomamos veneno para ratones que había en la urbanización en la que vivíamos. Ella vino y me dijo, ‘toma Roy, caramelos de fresa’. Quería que los probara para ver si estaban buenos y nos comimos la bolsa entera.

Cuando llegamos con la bolsa porque queríamos más nos llevaron al hospital corriendo para un lavado de estómago. Si no hubiéramos ido a buscar más caramelos posiblemente no estaríamos aquí.

En el caso de Alejandra quería mostrar las dos partes de la culpa. No hay madres ni hijas perfectas y todos arrastramos cierto grado de culpabilidad aunque no deberíamos.

Tú “disparas fotos de fogueo” y tu protagonista descubre ahí una vocación, y eso es clave en la adolescencia, el encontrar una pasión que motive tu camino, ¿crees que es cuestión de suerte?

Eso es cuestión de estar abierto a ello. A mí me pasó como a ella. Yo estudié derecho y trabajaba en la administración pública y tenía una vida bien para mi edad.

Un día cogí una cámara de fotos de un amigo y empecé a disparar y no paré. Al día siguiente me compré la misma cámara y seguí. A partir de ahí dije, ‘es que yo soy esto’.

Aquí retratas el amor incondicional de una madre y, en el fondo, también el de una hija, ¿no?

En esas edades hay una especie de rechazo a todo lo conocido que en realidad no es sino el hogar y el cariño. Alejandra admira y quiere a su madre y no se lo puede demostrar porque sería como volver a ser pequeña.

En la novela el padre es una figura ausente, ¿qué representa para ti que has sido criado por dos mujeres?

No tengo referente paterno así que no siento ningún tipo de vínculo ni de falta. Nunca he entendido a los que van a un programa de televisión a buscar a alguien que no ha conocido. Yo no quiero conocer a todas las personas que se acostaron con mi madre, así que, tampoco a mi padre. Tampoco he tenido una curiosidad física, no ha significado nada, no hay una ausencia.

Pero en este caso sí que quería que ella se sintiera abandonada porque su padre construye una nueva familia y la sustituye, es ese terror que existe a que nos sustituyan.

Lo que sí conozco es la muerte de mi madre y hago una analogía con el padre de Gata.

Te centras en el lado tormentoso de una etapa que también deja cosas muy bonitas, ¿no?

Cuenta un momento muy concreto, ese punto en el que tienes que hacerte mayor y tienes que tomar una decisión.

En el libro hay ironía y la mirada es socarrona y cínica a veces pero creo que la adolescencia no tiene muchas luces.

Me queda lejos pero el instituto era un lugar terrible. Cuando eres diferente es un lugar muy complicado. No me tiraban yogures caducados a la cabeza pero sí lo recuerdo como un lugar al que no me gustaba ir.

Si no encuentras tu lugar, pasarte cuatro años en un lugar hacinado donde te encantaría ser super popular pero no lo eres porque eres gordo, o tienes pluma… es duro. Es un momento oscuro pero todos hemos llegado aquí y el mensaje es positivo.

La historia también habla de las redes sociales y me choca que una adolescente las vea como fuente de hipocresía en una época en la que son la Biblia.

Produce muchas veces frustración. Si sigues las redes y eres activo habrá un momento en el que detestes internet. Tendrás ganas de decir no, esto no es verdad. Creo que internet se ha convertido en un patio de colegio inmenso en el que cada uno expone sus regalos y te preguntas cuál es tu regalo y luego te das cuenta de que esos regalos no son reales.

Es una visión crítica porque a ella le gustaría mucho que la quisieran, como todos, pero no acaba de encontrar la manera y le da rabia que la gente ame la mentira.

Yo sí creo en la integridad en internet y creo que no abunda.

Alejandra va encadenando momentos dolorosos, no le dejas vivo ni el perro. Tiene que decidir si ponerle una inyección que acabe con su vida y su dolor o no. Un poco cruel, ¿no?

Tiene el sentido de la elección. Ella tiene que decidir, ‘ahora’, y ese ahora se te clava ahí. Eso es crecer. Y decidir que algo que existe en el mundo deje de existir… eso es crecer.

Es un trozo de cordón umbilical con la madre. Es algo que cuidar juntas.

Hablando del perro, tiene dos nombres: Emma Bovary y MyLadyGaga, dos mujeres muy controvertidas, una en la ficción y otra en la realidad, ¿qué significan para ti?

Emma Bovary por esa cuestión feminista. Me parece que es un símbolo de libertad juzgado por el deseo. Las mujeres son juzgadas como malvadas por su deseo.

MyLadyGaga porque hay algo muy bonito en lo mainstream y popular y en concreto en Lady Gaga que ha venido a reivindicar lo monstruoso como algo hermoso.