Tenemos todos los detalles del vestido que llevará Cristina Pedroche en las Campanadas

El diseñador se ha mostrado muy entusiasmado con vestir de nuevo a la joven y ha afirmado a ABC que "cada año ha sido una gran experiencia para él".

Seguramente volvamos a ver este año uno de sus atrevidos, pero no menos elegantes, diseños que ya caracterizan al estilista.

La vallecana no ha podido mantenerse callada y ha respondido a la prensa sobre su futuro vestido y ha asegurado que no será dorado ni amarillo.

No va a ser el vestido dorado, no va a ser amarillo... ¡y no voy a ir en vaqueros!