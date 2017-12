The Hunna vienen a España a explotar su emoción guitarrera

Hay bandas que poco a poco, concierto a concierto, y festival a festival, van creciendo en su propuesta artística; pero también en su conexión con el público. The Hunna lo llevan haciendo desde hace dos años, cuando irrumpieron en el indie rock británico con la explosiva "We Could Be".

Este solo fue el primer (y brillante) paso de una carrera que les ha llevado a publicar un disco titulado 100, lleno de esos himnos guitarreros emotivos que ya le hemos visto a Kings Of Leon, aunque con un componente de frescura y vitalidad realmente potente.

Concierto recomendado por LOS40 Trending

La banda inglesa acaba de anunciar dos presentaciones en España para primeros de 2018. Los conciertos de The Hunna serán el domingo 25 de febrero en la Sala Bikini de Barcelona, y el lunes 26 en la Sala Caracol de Madrid. Las entradas ya están a la venta, y es una de las grandes oportunidades para ver a una banda que este verano conquistará gran parte de los festivales ingleses.

tickets 25 feb Barcelona Sala Bikini 26 feb Madrid Sala Caracol

A la vez que el cuarteto anuncia estos conciertos, también acaba de publicar "Dare". Se trata de una nueva canción de The Hunna, que abre el camino hacia el complicado segundo disco -que saldrá en mayo-, y que nos demuestra que el cuarteto sigue haciendo su sonido más potente y sus estribillos cada vez más pegadizos.

Coasts, teloneros de lujo

Si te apuntas a este planazo, verás en directo a dos grandes promesas de ese indie rock británico que tantas alegrías nos ha dado. Y es que los conciertos de The Hunna en España los abrirán Coasts, otra brillante banda que ha ido ganando seguidores pateándose cada garito y cada festival de Inglaterra con canciones de rock, que tienden a una calidez muy especial que hace guiños al pop y a la electrónica.

Si te lo recomiendo en LOS40 Trending es porque realmente merece la pena descubrir a estas dos bandas, y sobre todo hacerlo en su mejor esencia: En directo.