¡Menuda sorpresa! Enrique Iglesias es padre de mellizos

La relación de Enrique Iglesias y Anna Kournikova siempre ha sido muy discreta. No son muy dados a las fiestas y saraos propios de su estatus y no suelen publicar fotos juntos. Por eso, cuando ha llegado el momento de dar uno de los pasos más importantes de su vida, lo han llevado con esa misma privacidad.

Es raro pero han logrado mantener su embarazo en secreto durante nueve meses. El portal de celebrities, TMZ, se ha hecho eco del nacimiento de sus mellizos, los primeros hijos de la pareja que no habían dicho ni mu.

Es cierto que ella llevaba cerca de un año retirada del ojo público pero de ahí a ocultar un embarazo hay mucha distancia teniendo en cuenta que es una figura pública.

De ahí que algunos estén planteando la posibilidad de que la pareja haya recurrido a la gestación subrogada.

De momento ellos no han hecho ningún tipo de anuncio ni confirmación oficial pero lo cierto es que ahora empezamos a entender por qué Enrique no asistiera a la boda de su hermana Ana Boyer con Fernando Verdasco.

Si el nacimiento era tan inminente era lógico que la pareja no quisiera desplazarse y someterse a las preguntas curiosas de prensa e invitados.

El caso es que parece que la pareja disfruta ya de sus dos pequeños, un niño y una niña llamados Nicholas y Lucy que seguro que ya se han trasladado a la mansión que tienen en una isla privada de Miami Beach.

La pareja se conoció en 2001 cuando ella fue escogida como modelo para el vídeo de Escape. Ella tenía 20 años y él, 26, y desde entonces se volvieron inseparables. Comparten muchas cosas, entre ellas, su amor por el deporte y los perros.

En 2010 ella empezó a lucir un anillo de compromiso pero nunca llegó la boda, que sepamos, porque con tanto secretismo, quién sabe si no están ya casados y no nos hemos enterado.

Lo que sí es cierto es que hace tres días navegaban en su barco y disfrutaban de su compañía. El plano corto de ella no nos permite confirmar si estaba embarazada o no pero sí que escribió que no necesitaba filtros y eso es porque una mujer embarazada brilla por sí sola. ¡Quién sabe!

Si la noticia es tan cierta como parece desde aquí les damos la enhorabuena.