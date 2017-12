¿Te haces muchos selfies? Comprueba aquí si te estás pasando...

Los selfies están de moda y no hay persona en la tierra que no se haga alguno de vez en cuando. Bueno, alguno queda. La cosa es que hay gente que no se hace 1 ni 2, que se hace igual 10 al día, y eso está empezando a preocuparnos...

A nosotros y a más gente porque acaban de descubrir: ''la selfitis''. Sí, ahora puede que vayas al médico y te digan: ''mire, lo que a usted le pasa es que tiene lo que se conoce como selfitis''. Y no se refiere a esa gente que se hace daño por hacerse una fotito o incluso muere. No, no, se refiere a la gente que se pasa.

Según los expertos hay tres categorías dentro de la selfities según su gravedad. Ahora, para entender qué te pasa a ti, puntúa de 0 a 5 estas afirmaciones (5 si estás muy de acuerdo)

1- Hacerme más selfies mejora mi estado de ánimo. Me hace feliz.

2- Utilizo filtros o truquitos de edición de fotos para mejorar mis selfies.

3- Pienso que voy a ganar popularidad entre mis amigos y mis seguidores si comparto mis selfies en las redes sociales.

Ahora, atención a esto:

- Si has sacado de uno a 6 puntos, tiene la autoestima límete. Esta suele ser la gente que se hace dos o tres selfies al día, pero no los publica.

- Si sumas de 7 a 13 eres agudo. es decir que aunque no te hagas una locura de fotos sí que aprovechas para colgarlas todas.

- Si vas más allá del 13- Eres crónico. Te encanta sacarte fotitos todo el día, publicarlas y que los demás te digan cosas.



Y bueno, ahora que tienes el resultado... Tú sabrás lo que haces.